Пассажирские вагоны нового поколения будут производить в Казахстане

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Министр индустрии и инфраструктурного развития РК Марат Карабаев сообщил, что развитие железнодорожного машиностроения будет направлено на насыщения рынка вагонами и локомотивами, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Развитие железнодорожного машиностроения будет направлено на решение задач насыщения рынка грузовыми, пассажирскими вагонами и локомотивами, в том числе совместно с инвесторами из Швейцарии (Stadler), США (Wabtec) и Франции (Alstom)», - сказал на заседании Правительства Марат Карабаев.

Глава МИИР сообщил, что Stadler до 2030 года произведет 537 единиц пассажирских вагонов нового поколения с использованием отечественных компонентов, как тележка, сварной кузов вагона, климатическая установка, а также около 20 элементов интерьера, экстерьера и электрооборудования (электрошкафы, кабели, кровати, кресла, двери, выдвижные подножки, окна, кронштейн, трубы и т.д.).

АО «ЗИКСТО» произведет 307 пассажирских вагонов повышенной комфортности.

«До 2030 года будет увеличена локализация по всем направлениям железнодорожного машиностроения. Реализация крупных проектов по производству стальных заготовок обеспечит машиностроителей необходимым сырьем. В настоящее время в производстве используется российская заготовка и с запуском проектов отечественное производство будет основано на казахстанской стали», - добавил Марат Карабаев.

Ранее сообщалось, что доля машиностроения в структуре экономики Казахстана занимает 1,5%, а в обрабатывающей промышленности – 13%. Также большой акцент уделяется новым проектам. До 2028 года запланирована реализация 151 проекта на 1 трлн 700 млрд тенге.