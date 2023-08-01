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    Пассажирские вагоны нового поколения будут производить в Казахстане

    1 Августа 2023, 11:43

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Министр индустрии и инфраструктурного развития РК Марат Карабаев сообщил, что развитие железнодорожного машиностроения будет направлено на насыщения рынка вагонами и локомотивами, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Развитие железнодорожного машиностроения будет направлено на решение задач насыщения рынка грузовыми, пассажирскими вагонами и локомотивами, в том числе совместно с инвесторами из Швейцарии (Stadler), США (Wabtec) и Франции (Alstom)», - сказал на заседании Правительства Марат Карабаев.

    Глава МИИР сообщил, что Stadler до 2030 года произведет 537 единиц пассажирских вагонов нового поколения с использованием отечественных компонентов, как тележка, сварной кузов вагона, климатическая установка, а также около 20 элементов интерьера, экстерьера и электрооборудования (электрошкафы, кабели, кровати, кресла, двери, выдвижные подножки, окна, кронштейн, трубы и т.д.).

    АО «ЗИКСТО» произведет 307 пассажирских вагонов повышенной комфортности.

    «До 2030 года будет увеличена локализация по всем направлениям железнодорожного машиностроения. Реализация крупных проектов по производству стальных заготовок обеспечит машиностроителей необходимым сырьем. В настоящее время в производстве используется российская заготовка и с запуском проектов отечественное производство будет основано на казахстанской стали», - добавил Марат Карабаев.

    Ранее сообщалось, что доля машиностроения в структуре экономики Казахстана занимает 1,5%, а в обрабатывающей промышленности – 13%. Также большой акцент уделяется новым проектам. До 2028 года запланирована реализация 151 проекта на 1 трлн 700 млрд тенге.

    Автор:

    Серик Сабеков

    Правительство РК Промышленность Транспорт Сотрудничество МИИР РК Автопромышленность
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