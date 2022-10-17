Пассажирские вагоны начнут собирать в СКО

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – Аким Северо-Казахстанской области Кумар Аксакалов заявил о сборке пассажирских вагонов на заводе ЗИКСТО, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По информации главы региона, вагоны будут отличаться особым комфортом. В каждом купе установят телевизор и кондиционер. Предусмотрят душевые кабины, отдельный туалет для людей с особыми потребностями.

Завод будет выпускать пассажирские вагоны для «КТЖ-Экспресс». Уровень знаний и компетенций на заводе есть. Сейчас идет оформление договора на сборку 300 вагонов. Уже провели сертификацию двух видов пассажирских вагонов. На действующих цехах со следующего месяца начнется производство с дальнейшей локализацией. Компания начинала с нуля. Сейчас сами изготавливают рамы, каркасы и обшивку», - написал на своей странице в социальной сети К. Аксакалов.

Аким области добавил, что для сборки вагонов построят новый корпус площадью шесть тысяч квадратных метров. Снос старых зданий под него уже начался.

«Новая продукция – это инвестиции в новое оборудование, это новые рабочие места, больше налогов. В прошлом году предприятие выплатило 222 млн тенге налогов. За девять месяцев заплатили 380 млн тенге налогов, по итогам года – 425 млн тенге», - написал К. Аксакалов.

Параллельно завод выполняет двухгодичный контракт для «КТЖ» на выпуск двух тысяч вагонов-платформ. Уже поставили 1 тыс. 234.



