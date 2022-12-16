Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 469.93 eur/kzt 496.15

    rub/kzt 7.49 cny/kzt 67.39
Прогноз погоды
Астана-8-10℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Общество

    Пассажирские рейсы запускаются между Алматы и Сианем

    16 Декабря 2022, 13:33

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Открытие данного рейса окажет положительное влияние на развитие торгово-экономического, инвестиционного, туристического и культурного сотрудничества между Казахстаном и Китаем, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Комитета гражданской авиации РК.

    Комитет гражданской авиации Министерства индустрии и инфраструктурного развития РК и авиационные власти Китайской Народной Республики продолжают увеличивать пассажирские рейсы между Казахстаном и Китаем.

    «Начиная с 23 декабря текущего года китайская авиакомпания «China Southern Airlines» планирует начать выполнение регулярных пассажирских рейсов по маршруту Алматы – Сиань с частотой 1 рейс в неделю по пятницам на воздушных судах типа Б-738», - сообщили в Комитете гражданской авиации.

    Ранее сообщалось, что запускается прямой рейс из Казахстана на Сейшельские острова.
    Туризм Транспорт Китай Общество Авиация
    Новости по теме
    Новости по теме
    Сколько стоит зимний отдых в курортной зоне СКО
    Рекордное число внутренних туристов прогнозирует Минкультуры РК по итогам года
    Запускается прямой рейс из Казахстана на Сейшельские острова
    Потенциал Казахстана в области туризма презентовали туроператорам из Бельгии и Люксембурга
    Популярное
    1 Снег ожидается на большей части Казахстана 18 декабря
    2 Сколько стоит зимний отдых в курортной зоне СКО
    3 Четыре дома культуры построят в самом отдаленном районе Атырауской области
    4 Хорваты победили марокканцев и стали бронзовыми призерами ЧМ-2022
    5 ДТП с детской волейбольной командой в Актюбинской области: ведется расследование
    Новости партнеров