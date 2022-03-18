Пассажирские поезда из Узбекистана в Казахстан начнут курсировать 1 апреля

ТАШКЕНТ. КАЗИНФОРМ – Казахстан и Узбекистан согласовали дату запуска железнодорожного сообщения. Первый рейс отправится в путь 1 апреля по направлению «Нукус — Бейнеу — Нукус», передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на АО «Узбекистон темир йуллари».

Как известно, в марте 2020 года из-за пандемии коронавируса практически во всём мире было прекращено сообщение пассажирских поездов международного сообщения. Спустя два года ряд стран стали поэтапно открывать границы для пассажирских поездов.

«АО «Узбекистон темир йуллари» по согласованию с АО «НК «Қазақстан темiр жолы» организовывает первый в текущем году регулярный пассажирский поезд в Республику Казахстан. Начиная с 1 апреля 2022 года, будет курсировать поезд №647/648 сообщением «Нукус – Бейнеу – Нукус», - сообщает узбекский перевозчик.

С вокзала Нукуc данный поезд будет отправляться по вторникам, пятницам и воскресеньям, а по понедельникам, средам и субботам — со станции Бейнеу.

Напомним, с 16 марта сняты все ограничения по свободному пропуску граждан обеих стран через все наземные пункты пропуска на казахстанско-узбекской границе.

При наличии паспортов/сертификатов вакцинации от коронавируса разрешается въезд всех лиц без ПЦР-тестов. При их отсутствии въезжающее лицо должно иметь результаты отрицательного ПЦР-теста (с электронным QR-кодом), сроком не более 72 часов, или сдать экспресс-тесты при пересечении границы либо по прибытию на территорию Республики Узбекистан.



