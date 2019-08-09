«Пассажирские перевозки» прокомментировали информацию о задержанном в столице проводнике-наркокурьере

НУР-СУЛТАН.КАЗИНФОРМ – В АО «Пассажирские перевозки» прокомментировали распространеннуюранее в казахстанских СМИ информацию о перевозившем наркотики в столицу проводникепоезда, передает МИА «Казинформ».

«Касательноинформации, распространяемой в СМИ о задержании проводника с наркотиком навокзале Нур-Султан, сообщаем следующее. Данное лицо не является сотрудником АО«Пассажирские перевозки». Поезд №56/55 сообщением «Кызылорда-Кокшетау»,проводником которого являлся задержанный, обслуживается частным перевозчиком»,- рассказали в пресс-службе «Пассажирских перевозок».

Как сообщалосьранее, сотрудниками Департамента полиции на транспорте Министерства внутреннихдел РК на перроне железнодорожного вокзала в Нур-Султане во время стоянкипассажирского поезда сообщением «Кызылорда-Кокшетау» был установлен и задержан 43-летний житель Кызылординской области, работающий проводником поезда. Припроведении личного обыска, санкционированного следственным судом, транспортнымиполицейскими у задержанного были изъяты денежные средства в размере 80 тысячтенге, которые получены за доставку наркотических средств в особо крупномразмере.

Напомним, в последние дни общественность широко обсуждает резонансное дело в отношении двух проводников, изнасиловавших женщину в «Тальго».

26 сентября 2018 года молодая женщина возвращалась с научной конференции в столице домой, в Актобе, на поезде «Тальго», где и произошло изнасилование. Сначала над ней надругался один проводник, позже - второй. Рассмотрение дела длилось более полугода, оглашение приговора переносилось несколько раз.

26 июля состоялось оглашение приговора, двум подозреваемым дали по 2,5 года лишения свободы.

Как ранее сообщалось, потерпевшая от насилия двух проводников поезда «Тулпар-Тальго» жительница Актобе впервые после случившегося опубликовала свое обращение к казахстанцам и руководству страны.

Депутат Мажилиса Парламента Дания Еспаева предложила ужесточить наказание для насильников. По ее данным, с начала 2019 года в Казахстане совершено 799 фактов изнасилования.

За изнасилование должно быть жесткое наказание, считает министр внутренних дел РК Ерлан Тургумбаев.