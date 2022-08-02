Пассажирские перевозки автобусами и такси выросли на 13% за год

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - По итогам первого полугодия текущего года доходы предприятий автомобильного и городского электрического транспорта в Казахстане достигли 192,5 млрд тг — на 40,8% больше в стоимостном выражении, чем годом ранее. В том числе 137,3 млрд тг пришлось на доходы от грузоперевозок, 55,1 млрд тг — на доходы от пассажироперевозок, 68,1 млрд тг — на доходы от сдачи в аренду транспортных средств с водителями или экипажем. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на finprom.kz.

В разрезе видов транспорта 137,3 млрд тг было получено за счет грузового автомобильного транспорта (плюс 47,6% за год в деньгах), 49,4 млрд тг — за счет перевозок автобусами (плюс 28,9 млрд тг), 2,2 млрд тг — за счет услуг такси (плюс 1,9%), 952,6 млн тг — за счет перевозок трамваями (плюс 13,2%), 942,7 млн тг — за счет перевозок троллейбусами (плюс 26,3%).

За январь–июнь 2022 года автомобильным и городским электрическим транспортом перевезли 1,4 млрд тонн грузов и багажа — на 0,8% меньше, чем годом ранее. Грузооборот составил 74,4 млрд ткм, годовой рост — на 13,2% за год.

Среди 20 регионов страны больше всего грузов и багажа перевезли в Карагандинской области: 297,3 млн тонн. В тройке лидеров также оказались Абайская область (253,1 млн тонн) и Алматы (127,9 млн тонн). Наименьший показатель был зафиксирован в Улытауской области: всего 3 млн тонн.

Пассажироперевозки автомобильным и городским электрическим транспортом по итогам первого полугодия составили 3,3 млрд человек — на 12,9% больше, чем годом ранее.

Две трети всех пассажироперевозок традиционно пришлось на автобусы: 66,6% от РК, или 2,2 млрд пассажиров, плюс 12,8% за год. Далее идут услуги такси (1,1 млрд пассажиров, плюс 12,6% за год) и троллейбусы (15,9 млн пассажиров — на 32,5% больше, чем годом ранее).

В региональном разрезе больше всего пассажиров перевезли в Алматы: 884,3 млн человек, или 26,8% от РК. Далее идут Костанайская и Павлодарская области. Меньше всего пассажиров было перевезено в Мангистауской, Улытауской и Кызылординской областях.

Пассажирооборот составил 35,8 млрд пкм — на 13,6% больше, чем годом ранее.

В июне текущего года цены на услуги автомобильного пассажирского транспорта выросли на 4% за год. Наибольшее удорожание — на 9,8% за год — наблюдалось в Алматинской области. В тройке антилидеров также оказались Туркестанская (плюс 8,5% за год) и Костанайская (плюс 6,2%) области.



