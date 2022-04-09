Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 450.99 eur/kzt 493.7

    rub/kzt 5.4 cny/kzt 63.43
Прогноз погоды
Астана+16+18℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Другие государственные органы

    Пассажиров с поддельными паспортами задержали в аэропорту Алматы

    9 Апреля 2022, 11:42

    АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – Пассажиров с поддельными паспортами задержали при прохождении паспортного контроля в аэропорту Алматы, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт Пограничной службы Комитета национальной безопасности.

    «6 апреля в аэропорту Алматы при прохождении паспортного контроля задержаны 4 гражданина одной из стран Центральной Азии, предъявивших поддельные документы. При осмотре багажа обнаружены их настоящие паспорта.

    По предварительным данным, поддельные документы приобретены ими для проезда транзитом через Республику Казахстан. Стоимость одного фиктивного паспорта составляла 10 тысяч долларов США. Поддельные документы изъяты. Решается вопрос об их депортации из страны», - сообщили в пресс-службе ведомства.

    Ранее сообщалось, что с поддельными документами задержали на границе с Кыргызстаном шесть фур, которые были загружены партией товаров народного потребления.

    Автор:

    Малика Сафаргалиева

    Алматы Происшествия Пограничники КНБ Аэропорт
    Новости по теме
    Новости по теме
    Под Неаполем может проснуться супервулкан Флегрейские поля
    Батискаф, осуществляющий погружения к месту гибели «Титаника», пропал в Атлантике
    Сильные дожди и грозы ожидаются в ближайшие дни в СКО
    Башенный кран упал в Астане
    Популярное
    1 Этот факт я не скрывала – Зульфия Сулейменова о судимости отца
    2 Сухостой горит на Кургальжинском шоссе под Астаной
    3 Зульфия Сулейменова ответила на вопрос об отставке
    4 Убийство казахстанской журналистки в Грузии прокомментировали в МИД РК
    5 В Казахстане задержаны преступные группы за регистрацию авто по поддельным документам