Пассажиров с поддельными паспортами задержали в аэропорту Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – Пассажиров с поддельными паспортами задержали при прохождении паспортного контроля в аэропорту Алматы, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт Пограничной службы Комитета национальной безопасности.

«6 апреля в аэропорту Алматы при прохождении паспортного контроля задержаны 4 гражданина одной из стран Центральной Азии, предъявивших поддельные документы. При осмотре багажа обнаружены их настоящие паспорта.

По предварительным данным, поддельные документы приобретены ими для проезда транзитом через Республику Казахстан. Стоимость одного фиктивного паспорта составляла 10 тысяч долларов США. Поддельные документы изъяты. Решается вопрос об их депортации из страны», - сообщили в пресс-службе ведомства.

Ранее сообщалось, что с поддельными документами задержали на границе с Кыргызстаном шесть фур, которые были загружены партией товаров народного потребления.