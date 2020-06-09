Пассажиров рейса Алматы - Сеул не выпустили за границу: в чем причина

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Пассажиры рейса Алматы - Сеул не смогли вылететь за границу, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По данным авиакомпании Air Astana 8 июня на рейсе КС909 Алматы-Сеул был снят 61 пассажир Пограничной службой.

Часть пассажиров прошла регистрацию и паспортный контроль, но впоследствии не была допущена к вылету.

«Согласно Порядку пересечения Государственной границы Республики Казахстан с 11 мая 2020 года на период карантинных ограничений допускаются только пассажиры, граждане РК, имеющие иммиграционные визы, выезжающие на лечение, при предъявлении подтверждающих документов, а также пассажиры с видами на жительство категории F5 (выезд на ПМЖ). В Постановлении не было прописано уточнение, какие категории ВНЖ пассажиров разрешены к выезду за границей», - сообщили в авиакомпании.

Отмечается, что пассажиры были не допущены именно из-за отсутствия этой категории вида на жительства.

Ранее министр индустрии и инфраструктурного развития РК Бейбут Атамкулов сообщал о том, что «недавно межведомственная комиссия провела совещание, где было принято решение с 1 июня разрешить проработку вопроса возобновления авиарейсов по трем странам: Корея, Китай и Азербайджан». Но в случае ухудшения эпидемиологической ситуации по коронавирусу планируемые международные авиарейсы будут приостановлены. В связи с эпидемиологической ситуацией в Азербайджане азербайджанская сторона продлила запрет на выполнение международных рейсов до 1 июля 2020 года. В этой связи возобновление прямого авиасообщения между Казахстаном и Азербайджаном будет рассматриваться после указанной даты, сообщили в Комитете гражданской авиации Министерства индустрии и инфраструктурного развития РК.















