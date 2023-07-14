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    Пассажиров предупредили о корректировке расписания рейсов в аэропорту Астаны

    14 Июля 2023, 19:06

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - В международном аэропорту Астаны с 15 июля по 8 августа будет проводиться ежегодный ремонт взлетно-посадочной полосы, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу авиакомпании Air Astana.

    Время ремонтных работ: ежедневно с 11:00 до 18:00.

    «В указанный период, просим пассажиров прибывать в аэропорт заранее и заблаговременно проходить процедуру регистрации на рейс. В связи с возможным увеличением пассажиропотока, вызванным корректировкой расписания рейсов, в аэропорту может возникнуть скопление пассажиров. Просим проверять информацию о статусе рейсов перед вылетом на сайте авиакомпании», - говорится в сообщении авиакомпании.

    Автор:

    Жанара Мухамедиярова

    Астана Аэропорт Авиация
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