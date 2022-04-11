Пассажироперевозки по железной дороге выросли на 29% за год

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Пассажироперевозки по железной дороге выросли на 29% за год, но так и не достигли «докоронакризисных» показателей, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на ranking.kz.

За январь-февраль текущего года доходы компаний в сфере железнодорожных перевозок составили 196,2 млрд тг — сразу на 20,8% больше в деньгах, чем годом ранее. Большую часть доходов — 185,2 млрд тг — компании получили от перевозок груза и багажа, в то время как доход от перевозки пассажиров составил лишь 11 млрд тг.

Для сравнения: в аналогичном периоде прошлого года доходы компаний выросли на 12%, до 162,4 млрд тг.

Перевозки груза и багажа железнодорожным транспортом по итогам двух месяцев 2022 года составили 70,8 млн тонн — на 10,2% больше, чем в прошлом году.

В региональном разрезе больше всего грузов и багажа перевезли в Карагандинской области: 8,8 млн тонн. В тройку лидирующих регионов также вошли Актюбинская область (7,7 млн тонн) и столица (7,4 млн тонн).

Грузооборот в стране вырос на 18,2%, до 52,1 млрд ткм.

За январь-февраль текущего года железнодорожным транспортом перевезли 2,5 млн человек — на 28,8% больше, чем за январь-февраль 2021-го.

Заметим: несмотря на рост, пассажироперевозки в текущем году уступают показателям аналогичного периода «докоронакризисных» лет (2013–2020 годы).

Пассажирооборот в 2022 году составил 2 млрд пкм, плюс 36,8%.

По итогам марта текущего года цены на услуги пассажирского железнодорожного транспорта выросли на 1,6% за год.

В региональном разрезе сильнее всего рост цен ощутили жители столицы — на 9,8% за год. В тройке антилидеров также оказались Атырауская (плюс 5% за год) и Акмолинская (плюс 4,6%) области. В четырёх областях — Жамбылской, Мангистауской, Северо-Казахстанской и Туркестанской — цены остались на том же уровне, что и годом ранее. В двух регионах цены снизились: на 1,5% — в Шымкенте, на 2% — в Кызылординской области.

Для активного роста транзитно-транспортного потенциала необходимо снижение административных барьеров при пересечении границ, наращивание пропускной способности транспортной инфраструктуры, сообщает официальный ресурс премьер-министра РК.

Министерству индустрии совместно с национальной компанией «КТЖ» поручено обеспечить стабильность работы Транскаспийского международного транспортного маршрута, а также принятие конкурентоспособного унифицированного тарифа для казахстанского бизнес-сообщества.

Министерству индустрии совместно с АО «КТЖ» поручено в сжатые сроки проработать вопрос перехода на максимальную контейнеризацию грузов.