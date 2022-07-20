Пассажирооборот в ЕАЭС вырос на 9,6 % в январе – мае 2022 года

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Пассажирооборот государств Евразийского экономического союза в январе – мае 2022 года составил 200,7 млрд пассажиро-километров и увеличился на 9,6 % по сравнению с аналогичным периодом 2021 года, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Евразийской экономической комиссии.

Объем перевозок пассажиров составил 7,4 млрд человек, что на 6,1 % больше, чем в январе – мае 2021 года.

По данным, предоставленным отделом информационного обеспечения департамента протокола и организационного обеспечения ЕЭК, грузооборот всех видов транспорта в ЕАЭС за этот же период составил 2,7 трлн тонно-километров, что на 1,9 % больше, чем в январе – мае 2021 года.

Более подробная статистическая информация представлена на странице департамента статистики в разделе «Основные социально-экономические показатели Евразийского экономического союза».



