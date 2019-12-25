Пассажирка родила ребенка в поезде в Восточном Казахстане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - С благодарностью на слаженную работу проводников в АО «Пассажирские перевозки» обратилась счастливая мама Виктория Марочкина. Вчера во время в пути следования пассажирского состава № 351 «Усть-Каменогорск-Алматы» у пассажирки Виктории родился мальчик весом 2,7 кг, ростом 46 см. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу АО «Пассажирские перевозки».

Во время движения поезда у пассажирки начались схватки и начальник поезда вызвал по рации скорую медицинскую помощь на ближайшую станцию Жарма. До прибытия врачей поездная бригада создала все условия для срочных родов и отыскала в пассажирском составе фельдшера, который помог появиться на свет малышу. Стоит отметить, что в семье Матвей долгожданный мальчик, дома его ждут две сестры.

По прибытию на станцию Жарма роженицу вместе с новорожденным малышом забрала медицинская бригада.

«Виктория с малышом чувствуют себя замечательно, всем большое спасибо», - прокомментировал по телефону папа Валера.

Фото иллюстративное: www.marimedia.ru



