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    Пассажир внедорожника скончался в результате ДТП в Актюбинской области

    2 Ноября 2022, 15:00

    АКТОБЕ. КАЗИНФОРМ - Смертельное ДТП произошло на автодороге Актобе – Астрахань, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

    1 ноября 58-летний водитель автомобиля Mitsubishi Montero Sport, двигаясь в направлении Актобе, на автодороге Актобе – Астрахань вблизи поселка Кенжалы Байганинского района допустил наезд на стоящую на обочине грузовую автомашину. В результате ДТП водитель внедорожника был госпитализирован в ЦРБ Темирского района, а 56-летний пассажир от полученных травм скончался на месте происшествия», - сообщили в полиции.


    Фото: polisia.kz
    Актюбинская область ДТП Происшествия
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