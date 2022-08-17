Пассажир устроил скандал в самолете Алматы - Франкфурт

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - На борту самолета Lufthansa, летевшего из Алматы во Франкфурт, произошел конфликт между одним из пассажиров и бортпроводниками, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Журналист Михаил Козачков в своем телеграм-канале написал , что разбирательство едва не привело к трагедии - пассажир разбил стеклянную посуду и попытался нанести увечья бортпроводникам.

«Как утверждает очевидец, на шум выскочил человек из бизнес-класса, по всей видимости, наш соотечественник. Он практически в одиночку скрутил буйного мужчину и помог стюардам связать ему руки пластиковыми наручниками», - сообщил журналист.

В пресс-службе авиакомпании подтвердили эту информацию. По их данным, инцидент с непослушным пассажиром на борту LH 647 произошел 15 августа.

«Один из пассажиров вел себя деструктивно и агрессивно. Члены экипажа и другие пассажиры пытались его успокоить, они также были вовлечены в потасовку. В итоге смогли обезвредить буйного пассажира. После приземления самолета он был взят под стражу Федеральной полицией Германии, которая сейчас расследует инцидент», - ответили в пресс-службе авиакомпан ии.





Фото: t.me/kozachkow







