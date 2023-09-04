Пассажир погиб по вине пьяного друга в Актобе

АКТОБЕ. КАЗИНФОРМ - Актюбинец выпил пиво и повез на машине своего лучшего друга в аэропорт. В результате, по вине пьяного водителя случилась авария, в которой погиб житель Атырау, гостивший в Актобе, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Диапазон.

Авария случилась на проспекте Санкибай батыра. 34-летний водитель «Nissan XTrail» при повороте налево не уступил дорогу встречной машине, в результате чего она врезалась в дорожные знаки и ограждение.

Водитель автомобиля Nissan XTrail оказался в больнице с травмами, а его лучший друг, которого он вез в аэропорт, погиб на месте аварии. Выяснилось, что водитель Nissan управлял машиной в алкогольном опьянении, перед тем, как сесть за руль он выпил с товарищем пива. Дорога в аэропорт оказалась роковой из–за алкоголя.

Суд приговорил виновника аварии к 3 годам лишения свободы и лишил водительских прав на 10 лет.