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    Пассажир погиб по вине пьяного друга в Актобе

    4 Сентября 2023, 00:19

    АКТОБЕ. КАЗИНФОРМ - Актюбинец выпил пиво и повез на машине своего лучшего друга в аэропорт. В результате, по вине пьяного водителя случилась авария, в которой погиб житель Атырау, гостивший в Актобе, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Диапазон.

    Авария случилась на проспекте Санкибай батыра. 34-летний водитель «Nissan XTrail» при повороте налево не уступил дорогу встречной машине, в результате чего она врезалась в дорожные знаки и ограждение.

    Водитель автомобиля Nissan XTrail оказался в больнице с травмами, а его лучший друг, которого он вез в аэропорт, погиб на месте аварии. Выяснилось, что водитель Nissan управлял машиной в алкогольном опьянении, перед тем, как сесть за руль он выпил с товарищем пива. Дорога в аэропорт оказалась роковой из–за алкоголя.

    Суд приговорил виновника аварии к 3 годам лишения свободы и лишил водительских прав на 10 лет.

    Автор:

    Гульсара Кенбаева

    ДТП Происшествия Актобе
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