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    Пассажир легкового авто погиб в ДТП в Атырауской области

    7 Марта 2023, 00:07

    АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ - В дорожно-транспортном происшествии в Атырауской области погиб пассажир легкового автомобиля, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Как сообщили в пресс-службе областного департамента полиции, трагический инцидент произошёл на трассе сообщением Бейнеу-Кульсары-Доссор. Водитель автомобиля Toyota Langruser, 1964 года рождения, направлявшийся из Актау в Атырау, не справился с рулевым управлением. Машина слетела с трассы и перевернулась. В результате дорожно-транспортного происшествия на месте аварии погиб находившийся в автомобиле пассажир, 1964 года рождения.

    «По факту ДТП со смертельным исходом проводится досудебное расследование»,- добавили в департаменте полиции.

    Автор:

    Виктор Сутягин

    Атырауская область ДТП МВД РК
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