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    Пассажир авто погиб в ДТП в области Жетысу

    1 Июля 2023, 13:21

    ТАЛДЫКОРГАН. КАЗИНФОРМ - Авария произошла Сарканском районе области Жетысу с участием Volkswagen Polo. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал POLISIA.KZ.

    За рулем иномарки находился 73-летний мужчина, который на 462 км трассы Алматы-Усть-Каменогорск допустил опрокидывание автомашины. На месте происшествия погиб 33-летний пассажир авто. Получивших травмы второго пассажира вместе с пожилым водителем госпитализировали в районную больницу. Начато расследование, предусмотренное ч. 3 ст. 345 УК РК.

    Автор:

    Гульмира Байзакова

    ДТП МВД РК Жетысуская область
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