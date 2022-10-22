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    Пассажир авто погиб при ДТП на трассе в Атырауской области

    22 Октября 2022, 00:18

    АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ - В Атырауской области на трассе Кульсары-Сарыкамыс столкнулись два легковых автомобиля. На месте ДТП погиб пассажир одного из авто, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Как сообщили в пресс-службе департамента полиции Атырауской области, дорожно – транспортное происшествие произошло 21 октября примерно в 19:15. На трассе Кульсары-Сарыкамыс столкнулись два легковых автомобиля марки «Lada». В результате ДТП пассажир одного из автомобиля 1958 года рождения скончался на месте. Ведется сбор документов.

    Ранее сообщалось, что в Атырау легковой автомобиль столкнулся с автобусом. В результате ДТП водитель автомобиля марки «Skoda» 1966 года рождения погиб на месте.

    Автор:

    Виктор Сутягин

    Атырауская область ДТП Происшествия Транспорт Регионы Атырау
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