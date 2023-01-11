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    Паспорт и водительские права подорожали в Казахстане

    11 Января 2023, 20:26

    АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Ставки государственной пошлины за получение документов увеличились в Казахстане в связи с изменением размера МРП, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    В этом году месячный расчетный показатель для исчисления выплат равен 3450 тенге.

    Так, размер госпошлины за выдачу документа, удостоверяющего личность, согласно Налоговому кодексу сейчас составляет 0,2 МРП, то есть 690 тенге. Паспорт обойдется дороже - 27 600 тенге.

    Срок выдачи паспорта и удостоверения личности не превышает 15 рабочих дней с момента подачи заявления, но с возможностью платно ускорить процесс вплоть до 1 рабочего дня. Срок действия составляет 10 лет, после чего необходимо произвести замену.

    Таким образом, с начала 2023 года ставки госпошлины выглядят так:

    - удостоверение личности 0,2 МРП - 690 тенге;

    - паспорт 8 МРП - 27 600 тенге;

    - водительское удостоверение 1,25 МРП - 4 312 тенге;

    - свидетельство о браке 1 МРП - 3 450 тенге. При повторной выдаче 0,5 МРП – 1 725 тенге;

    - госпошлина при подаче на развод 2 МРП - 6 900 тенге;

    - свидетельство о рождении выдается бесплатно. Но при изменении, дополнении, исправлении и восстановлении записи акта надо внести 0,5 МРП - 1 725 тенге.

    PR-менеджер филиала госкорпорации «Правительство для граждан» по городу Алматы Жаныл Апетова сообщила, что популярными государственными услугами через ЦОН остаются выдача удостоверений и паспортов. По ее словам, в прошлом году по Алматы документировались 368 127 человек. С начала года уже около 7 тысяч человек обратились за новыми удостоверениями и паспортами.

    Автор:

    Еламан Турысбеков

    Алматы Цены и тарифы Правительство для граждан
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