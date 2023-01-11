Партнеры по ЕАЭС должны предупреждать об ограничениях на вывоз товаров - Алихан Смаилов

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Если партнеры по ЕАЭС хотят вводить какие-то односторонние ограничения по торговле, то они должны за два или три месяца нас предупреждать, чтобы мы могли принять упреждающие меры. Об этом заявил Премьер-Министр РК Алихан Смаилов по итогам заседания Министерства торговли и интеграции, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Я хотел бы попросить, чтобы вы на Совете подняли вопрос, чтобы наши партнеры по ЕАЭС, если будут вводить ограничения, то за 2 месяца до этого они должны нас предупреждать, чтобы мы определялись по тем квотам, где мы могли бы беспошлинно завозить эти товары», - сказал Алихан Смаилов.

В качестве аргумента он привел ситуацию с дефицитом сахара в прошлом году.

«В прошлый раз как получилось. Наши партнеры запретили вывоз сахара из их стран и в этот момент нам дали квоту. Но чтобы реализовать эту квоту, необходимо 2-3 месяца, чтобы этот товар привезти, договориться и законтрактовать. Получилось так, что этот сахар, на который мы взяли квоту в марте, смогли привезти только в конце мая. А все это время у нас наблюдался дефицит и, соответственно, инфляционные процессы происходили», - пояснил Алихан Смаилов.

Поэтому, как отметил глава Кабмина, необходимо этот вопрос поднять на Совете ЕАЭС.

«Вопрос нужно поставить, если партнеры хотят вводить какие-то односторонние ограничения, то они должны за два или три месяца нас предупреждать, чтобы мы могли принять упреждающие меры. Хотя, когда мы до этого ставили этот вопрос, они нас убеждали, что сахара достаточно, и они готовы полностью обеспечить рынок и так далее. Теперь мы видим, что это не совсем так», - подчеркнул Алихан Смаилов.



