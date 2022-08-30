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      Жамбылская область

    Партию похищенного в январе из здания полиции огнестрельного оружия нашли в Таразе

    30 Августа 2022 19:37

    ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ – Жамбылские стражи порядка продолжают поиски похищенного в ходе январских массовых беспорядков огнестрельного оружия. Только за два дня найдено пять единиц оружия и свыше 200 патронов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    По информации пресс-службы департамента полиции Жамбылской области при проведении розыскных работ по установлению местонахождения оружия, похищенного в ходе массовых беспорядков, сотрудники полиции обнаружили пять единиц оружия, две гранаты «РГД» и более 200 патронов различного калибра.

    «Среди изъятого оружия – автомат Калашникова, два нарезных ружья «ТОЗ-8», два охотничьих ружья. А возле мусорного контейнера в Таразе полицейские обнаружили мешок с автоматом «АКСУ-74» и сигнальной ракетницей внутри, похищенные из здания департамента полиции Жамбылской области в январе 2022 года», - пояснили в правоохранительном ведомстве.

    На все найденное оружие назначена судебно-баллистическая экспертиза.

    В департаменте полиции Жамбылской области напомнили, что лицо, сообщившее о расположении оружия, боеприпасов, специальных средств или добровольно сдавшее это в полицию, к уголовной и административной ответственности привлекаться не будет, если нет причастности к другим правонарушениям. Анонимность гарантируется.

    Как сообщалось ранее, схроны оружия обнаружили в Алматы и Жамбылской области. По январским событиям изъято 860 единиц оружия: 475 табельного и 379 гражданского оружия. В июле в Таразе обнаружен замаскированный схрон с автоматом Калашникова, ранее похищенным в департаменте полиции, два магазина к нему и более 30 боеприпасов. В районе автомобильных гаражей обнаружен пистолет Макарова, ранее похищенный в департаменте полиции. Министерство внутренних дел продолжает проводить целенаправленную работу по обнаружению и изъятию похищенного оружия.

    Автор:

    Галина Скрипник

    Жамбылская область Безопасность МВД РК ЧП-2022 Алматинская трагедия
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