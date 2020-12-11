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    Партийные списки в маслихаты: видна большая разница стратегий - политологи

    11 Декабря 2020, 21:02

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В соответствии со своими интересами, планами и ресурсным потенциалом партии определились со своим участием в местных выборах. И здесь проявилась большая разница стратегий. Такое мнение высказывают казахстанские политологи, передает МИА «Казинформ».

    Как отмечает на свой странице в Facebook Андрей Чеботарев, выборы депутатов областных, районных и городских маслихатов по партийным спискам накладывают большую нагрузку на участвующие в них партии и одновременно определенную ответственность за положение дел в регионах и на местах. Поэтому кто-то из них ориентирован в большей степени на участие в парламентских выборах, а кто-то - заинтересован относительно равномерно проявить себя в предвыборной гонке на всех уровнях.

    В соответствии со своими интересами, планами и ресурсным потенциалом партии определились со своим участием в местных выборах, что отражено в следующих регистрационных показателях:

    - «Nur Otan» - 216 партийных списков в составе 6234 кандидата;

    - «Adal» - 215 / 540;

    - «Ак жол» - 174 / 715;

    - «Ауыл» - 158 / 611;

    - Народная партия Казахстана – 69 / 234.

    Всего в соответствующие партийные списки (832) включены 8334 человека. При этом все партии соблюдают 30-типроцентную квоту для женщин и представителей молодежи 18-28 лет, что, кстати, было одним из предложений Национального совета общественного доверия при Президенте РК. Общее количество данных категорий кандидатов составляет 3721 человек, или 44,6% от общего количества претендентов на депутатские мандаты в маслихатах страны. Наиболее всего это наблюдается у партии «Nur Otan» (2527, или 40,5%), наименее всего – у НПК (140, или 59,8%).

    В разрезе административно-территориальных единиц партийцы баллотируются преимущественно в районные маслихаты (631 список в составе 5527 кандидатов). Далее идут маслихаты городов областного значения (134 / 1415), областей и городов Алматы, Нур-Султан и Шымкент (75 / 1392). Публикация всех зарегистрированных партийных списках на сайтах территориальных избирательных комиссий позволит более-менее понять географию активности и потенциал казахстанских партий в регионах.

    В свою очередь Марат Шибутов на своей странице в Facebook отмечает, что за списками партий в Мажилис, наступила очередь списков партий в маслихаты.

    Это гораздо более важная задача по следующим причинам:

    1. Нужно гораздо больше людей, причем известных и авторитетных именно в этой административно-территориальной единицы

    2. Все эти люди должны соответствовать требованиям закона

    3. Надо четко определиться, в какие регионы стоит идти, а в какие нет. Это помогает существенно экономить ресурсы.

    «Так что это очень интересно, и по результатам будет ясно, кто и чего получит», - отмечает политолог.

    Какая картина складывается с маслихатами:

    · 17 маслихатов областей, городов республиканского значения и столицы

    · 36 маслихатов городов областного значения

    · 163 районных маслихатов

    Всего получается, партии могут выставить 216 списков. Но у всех по-разному получилось – вот столько окончательно зарегистрированных списков:

    · Nur Otan – 216 списков

    · Adal – 215 списков (1 список не зарегистрировали)

    · Ак жол – 174 списка (1 список не зарегистрировали)

    · Ауыл – 158 списков (1 список не зарегистрировали)

    · Народная партия Казахстана – 69 списков (5 списков не зарегистрировали)

    «Тут видна большая разница стратегий – та же НПК в ряде областей просто не выставила списки, видимо поняв, что не получат хороших результатов. Это Западно-Казахстанская, Карагандинская, Костанайская, Мангистауская и Павлодарская области. А вот остальные партии постарались закрыть как можно больше регионов - потому что вторая по результатам партия все равно проходит, даже если не набрала 7%. Хоть один депутат и то хлеб. В партийные списки включены 8334 кандидата, в том числе 3721 (44,6%) – женщины и лица моложе 29 лет», - приводит мнение Марат Шибутов.

    Если брать отдельно самые важные маслихаты (области, города республиканского значения и столица) то количество кандидатов следующее:

    • Нур Отан - 1031 кандидат в 17 регионах (61 в среднем)

    • Ак Жол - 151 кандидат в 17 регионах (9 в среднем)

    • Ауыл - 98 кандидатов в 17 регионах (6 в среднем)

    • Адал - 72 кандидата в 17 регионах (4 в среднем)

    • НПК - 40 кандидатов в 7 регионах (6 в среднем)

    А вообще конкуренция будет разной:

    · На уровне маслихатов областей, городов республиканского значения и столицы - 4 кандидата на место

    · На уровне маслихатов городов областного значения - 3 кандидата на место

    · На уровне маслихатов районов – 3 кандидата на место

    Ну а по округам получилось так - в 56 (25,9%) округах было выдвинуто 3 партийных списка, в 137 (63,4%) округах – 4 списка, в 23 (10,6%) округах – списки всех 5 политических партий, отмечает политолог.

    Автор:

    Жанара Мухамедиярова

    Политические партии Выборы-2021
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