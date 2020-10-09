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    Партийные списки «Nur Otan» в маслихаты всех уровней обновятся более чем на 60% - Бауыржан Байбек

    9 Октября 2020, 16:20

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - На этой неделе все акимы регионов, городов и районов, председатели филиалов нашей партии встретились с участниками праймериз для обсуждения итогов внутрипартийного отбора и вручения почётных грамот. Об этом сообщил на своей странице в Facebook первый заместитель председателя партии «Nur Otan» Бауыржан Байбек.

    Как отметил Бауыржан Байбек, в свою очередь, на встрече с Лигой сторонников «Nur Otan»-а, объединившей более 150 известных политологов, общественников и журналистов, поблагодарил активистов за неоценимую поддержку в наблюдении за процессом организации внутрипартийных выборов, обеспечении их прозрачности и справедливости.

    Подробно обсудили итоги первого этапа праймериз.

    По мнению Лиги сторонников, праймериз «Nur Otan»-а стали знаковым общественно-политическим событием страны.

    Так, на протяжении месяца кандидаты, охватив почти полтора миллиона человек, конкурировали друг с другом в дебатах, презентовали идеи и проекты, открыто высказывали мнение по важным для страны и общества проблемам, совершенствовали профессиональные, личностные и политические навыки.

    Согласно проведенному нами анализу, из 10 073 зарегистрированных кандидатов участие в праймериз приняли 1410 действующих депутатов маслихатов всех уровней. Из них 213 - не преодолели первый этап внутрипартийного отбора. То есть праймериз прошли только треть действующих депутатов маслихатов.


    Свыше 500 участников, получивших наиболее высокие результаты, - это волонтеры, многодетные матери, простые педагоги, врачи, работники предприятий и др.

    При этом праймериз позволил привлечь порядка 42 тысяч новых членов партии. Более 1000 из них приняли участие во внутрипартийных выборах. Каждый 4-ый по итогам голосования набрал наибольший рейтинг.

    Таким образом, уже сейчас можно констатировать, что по итогам первого этапа праймериз партийные списки «Nur Otan»-а в маслихаты всех уровней обновятся более чем на 60%.

    В целом, было выражено мнение о том, что праймериз заложили системную основу для формирования новой политической культуры в нашей стране, механизма обновления и притока новых лидеров в правящую партию.

    В свою очередь, отметил, что во многом благодаря активной поддержке Лиги сторонников мы смогли своевременно пресекать различные нарушения и манипуляции, а также обеспечить открытость и прозрачность процесса.


    Также более 30 членов Лиги сторонников вступили в партию для личного участия в праймериз. По итогам голосования 6 человек вошли в ТОП-10 в своих городах и районах, пройдя тем самым в следующий этап.

    На прошедшей встрече было озвучено немало интересных, креативных предложений, в том числе по дальнейшему совершенствованию партийной работы, возможной институционализации самой Лиги сторонников.

    Договорились о продолжении совместной работы по решению актуальных вопросов населения.

    Как подчеркнули в Лиге сторонников, на праймериз «проигравших нет, победили все и, в первую очередь, страна!».


    Автор:

    Жанара Мухамедиярова

    Нур Отан
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