Партийное взыскание получил аким района в Кызылординской области

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Партийное взыскание получил аким района в Кызылординской области, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на главу комитета партийного контроля партии «Nur Otan» Артура Платонова.

«В адрес партии «Nur Otan» поступила информация о том, что в селе А.Токмагамбетов Сырдарьинского района Кызылординской области возник конфликт между двумя группами дольщиков ТОО «Аскар Токмагамбетов Жер», в связи с решением о выходе части из них из состава товарищества. В последнее время данный конфликт обострился и приобрел социальный характер. Имели место стычки между дольщиками и представителями компании. Со стороны местных исполнительных органов должные меры не принимались. Аким района, председатель филиала партии самоустранился от решения данного вопроса. В этой связи, с учетом сохраняющейся напряжённой обстановки и непринятия должных мер, областной комиссией партийного контроля председателю Сырдарьинского районного филиала партии, акиму района Дуйсебаеву Т.Т. вынесено партийное взыскание в виде замечания», - сообщил в Facebook Артур Платонов.



