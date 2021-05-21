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    Партийное взыскание получил аким района в Кызылординской области

    21 Мая 2021, 11:32

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Партийное взыскание получил аким района в Кызылординской области, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на главу комитета партийного контроля партии «Nur Otan» Артура Платонова.

    «В адрес партии «Nur Otan» поступила информация о том, что в селе А.Токмагамбетов Сырдарьинского района Кызылординской области возник конфликт между двумя группами дольщиков ТОО «Аскар Токмагамбетов Жер», в связи с решением о выходе части из них из состава товарищества. В последнее время данный конфликт обострился и приобрел социальный характер. Имели место стычки между дольщиками и представителями компании. Со стороны местных исполнительных органов должные меры не принимались. Аким района, председатель филиала партии самоустранился от решения данного вопроса. В этой связи, с учетом сохраняющейся напряжённой обстановки и непринятия должных мер, областной комиссией партийного контроля председателю Сырдарьинского районного филиала партии, акиму района Дуйсебаеву Т.Т. вынесено партийное взыскание в виде замечания», - сообщил в Facebook Артур Платонов.


    Автор:

    Ринат Дусумов

    Кызылординская область Нур Отан
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