Партия зеленых «Байтақ»: Выборы - возможность изменить политику экологической ответственности страны

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Партия зеленых «Байтақ» объявила об участии в выборах в Мажилис РК, передает МИА «Казинформ».

«Мы придерживаемся лозунга - «Чистый воздух, Чистая вода, Чистая земля — Чистые человеческие отношения!». Мы требуем, чтобы ущерб народу и природе Казахстана был возмещен. И считаем, что богатства страны принадлежат народу. Мы ставим перед собой цели защиты растительного и животного мира, сохранения биологического разнообразия, внедрение общемировых принципов устойчивого использования природных ресурсов. Мы выступаем за внедрение природосберегающих, инновационных технологий, цифровизацию отрасли охраны окружающей среды и воспитание природоохраного сознания начиная с детства. Проведение внеочередных выборов в Мажилис Парламента Республики Казахстан и маслихаты мы рассматриваем как возможность изменить политику экологической ответственности страны», - говорится в заявлении партии.

Внеочередные выборы депутатов Мажилиса состоятся 19 марта 2023 года.

Ранее Глава государства Касым-Жомарт Токаев сделал заявление о назначении внеочередных выборов депутатов Мажилиса Парламента и маслихатов. С полным текстом заявления можно ознакомиться здесь.

Также Президент РК подписал Указ о роспуске Мажилиса Парламента Республики Казахстан седьмого созыва и назначении внеочередных выборов депутатов Мажилиса Парламента Республики Казахстан.

Позже Глава государства подписал Указ о досрочном прекращении полномочий маслихатов всех уровней.





Фото: tabigat-union.kz