Партия Nur Otan расширила сферу работы с населением в Атырау

АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ – В Атырау партия Nur Otan расширила сферу работы с населением. Об этом стало известно в ходе прошедшего в областном центре собрания актива филиала партии, передает корреспондент МИА «Казинформ».

На собрании, прошедшем накануне Дня Первого Президента, обсуждались задачи, поставленные Председателем партии Nur Otan – Елбасы Нурсултаном Назарбаевым на встрече с представителями региональных филиалов. Собравшиеся обсудили основные направления дальнейшей работы с целью повышения эффективности деятельности Атырауского областного филиала партии. Будет усилена работа филиалов муниципальных и районных партийных отделений, а также повышена роль партийных организаций.

«Как известно, во время встречи с региональными филиалами партии Елбасы – Председатель партии Nur Otan Нурсултан Назарбаев назвал ряд ключевых направлений дальнейшей работы партии на местах. Поэтому для повышения эффективности работы регионального филиала нам необходимо максимально усилить партийную ответственность акимов городов, районов, председателей областных, городских и районных маслихатов. Важна организация партийного контроля за расходами областных, городских и районных бюджетов», – сказал, выступая перед партийцами, аким области Нурлан Ногаев.

По словам первого заместителя председателя областного филиала партии Nur Otan Нурлыбека Ожаева, сегодня филиал партии находится в процессе нового этапа развития.

«Направления реализации партийных проектов пересматриваются. Качество работы партийцев с населением выросло. Так, мы добились, что ветеранам войны и труженикам тыла, помимо государственного медицинского обслуживания, теперь положено и бесплатное обслуживание в частных современно оборудованных клиниках. Свыше 909 многодетных социально незащищенных матерей прошли обучение в рамках проекта «Iскер ана», направленного на открытие собственного бизнеса. 315 участниц курсов успешно получили гранты», - сообщил Н .Ожаев.