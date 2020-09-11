Партия «Nur Otan» приостановила прием новых членов до завершения праймериз

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Сегодня на заседании Центрального оргкомитета по проведению праймериз принято решение о приостановлении приема новых членов в партию «Nur Otan» с 11 сентября до 4 октября текущего года, то есть до завершения голосования. Об этом сообщил первый заместитель председателя партии «Нур отан» Бауыржан Байбек, передает МИА «Казинформ».

В последнее время к нам поступают «сигналы» от отдельных граждан о принуждении к вступлению в партию с целью голосования за «своих» кандидатов. Считаю, что это абсолютно недопустимо. Каждый такой факт будет детально рассмотрен комиссиями партийного контроля разных уровней», - написал Бауыржан Байбек в Facebook.

Он подчеркнул, что членство в партии согласно ее уставу является добровольным и осознанным выбором каждого гражданина.

«Так, только с 1 августа в «Nur Otan» вступило порядка 25 тысяч новых активных граждан. При этом за последний год в рамках «чистки партийных рядов» из «Nur Otan»-а были исключены 256 тысяч человек. В итоге на сегодня в нашей партии состоят более 835 тысяч казахстанцев», - отметил первый зампред «Nur Otan».

«Как вы знаете, для обеспечения прозрачности онлайн-голосования на праймериз мы применили специальную систему верификации (установление личности по примеру интернет-банкинга). Принцип системы: «Один голос, один ИИН, один мобильный номер и один IP-адрес». Если что-то из этих данных не будет совпадать, то человек не сможет авторизироваться в информационной системе «Праймериз», а тем более проголосовать. Все это делается для исключения различных манипуляций, накруток, а также возможного принуждения к массовому голосованию», - добавил Б. Байбек.

Он напомнил, что по фактам нарушений можно обратиться на «горячую линию» партии: 8 (800) 080 4441 (звонок бесплатный), либо через электронную почту: komek@nurotan.kz.

«Уверен, что при поддержке партийцев, общественности мы проведем праймериз открыто, справедливо и в равных условиях для всех, как сказал Елбасы, Лидер партии «Nur Otan» Нурсултан Назарбаев», - резюмировал Бауыржан Байбек.



