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    Партия «Nur Otan» представит дорожные карты по реализации предвыборных обещаний

    29 Января 2021, 12:08

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – За активное участие в агитационной кампании «Nur Otan» в ходе прошедших выборов Елбасы, Лидер партии Нурсултан Назарбаев направил благодарственные письма более 18 тысячам рядовых активистов и сторонников партии. Об этом сообщил первый заместитель Председателя партии Бауыржан Байбек на своей странице в Facebook, передает МИА «Казинформ».

    «Дорогие друзья! Как вы знаете, в рамках прошедшей электоральной кампании наша партия менее чем за месяц провела порядка 28 тысяч агитационных мероприятий и встреч с охватом более 7 миллионов избирателей», - отметил Б. Байбек.

    В каждом городе и районе более 7 тысяч нуротановцев встретились с представителями старшего поколения, молодежью, врачами, учителями, рабочими, аграриями, предпринимателями, интеллигенцией и многими другими. Открыто обсуждались проблемы, цели, с которыми партия идет на выборы.

    «Большой вклад в победу «Nur Otan» внесли наши молодые активисты. В рамках акции «От двери к двери» жасотановцы обошли 1,4 млн домов и квартир, распространив 6,2 млн агитационных материалов», - рассказал он.


    В регионах активно работали общественные приемные, поступило 95 тысяч обращений. Наши кандидаты и доверенные лица приняли более 48 тысяч человек.

    «За активное участие в агитационной кампании «Nur Otan» в ходе прошедших выборов Елбасы, Лидер партии Нурсултан Назарбаев направил благодарственные письма более 18 тысячам рядовых активистов и сторонников партии. Так, свыше 70% из них являются жителями районов и малых городов. Более 36% награждаемых – женщины, 27% – молодежь до 35 лет.


    Как отметил Елбасы, убедительная победа, достигнутая в год 30-летия нашей Независимости, демонстрирует приверженность народа курсу стабильного развития страны.

    Поэтому в течение месяца наша партия представит общественности дорожные карты по реализации предвыборных обещаний во всех районах, городах и областях с конкретными целевыми индикаторами, сроками реализации по годам, а также ответственными исполнителями.

    «Nur Otan» - партия реальных дел и ясных целей! Преодолев испытания, победим вместе!» - заключил Б. Байбек.


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    Нур Отан Выборы Политические партии Общество Молодежь
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