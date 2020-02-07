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    Партия Nur Otan построила дом нуждающейся семье в Туркестанской области

    7 Февраля 2020, 22:39

    АКСУКЕНТ. КАЗИНФОРМ - Жительнице села Карасу Сайрамского района Туркестанской области, матери-одиночке с ограниченными возможностями Дариге Аманбаевой вручили ключи от дома. Дом построили при поддержке председателя первичной партийной организации партии «Nur Otan» сельского округа Карасу, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу областного акимата.

    Радость семьи разделили глава региона Умирзак Шукеев и аким Сайрамского района Уласбек Садибеков. Мать-одиночка воспитывает трех детей, один из них - с ограниченными возможностями.

    «Забота - это благородное качество нашего народа. Сострадание, оказание помощи является гражданским долгом человека. Мы должны помогать друг другу. Я очень рад, что у вашей семьи появилось собственное жилье», - сказал У.Шукеев.

    Кроме того, в ближайшее время в селе Карасу еще одна семья отпразднует новоселье в рамках помощи, оказываемой по программе «Қамқорлық». Дом возводят для семьи Абдуалиевых. Спонсорскую помощь оказывают активисты первичных партийных организаций, жители села, депутаты маслихата. В рамках программы нуротановцы продолжат строить жилье нуждающимся семьям.

    Напомним, в настоящее время в Туркестанской области по программе «Қамқорлық» малообеспеченные семьи получают дополнительную помощь. Их обеспечивают необходимыми продуктами питания, медицинской помощью, углем, а граждан, не имеющих специальностей, направляют на переобучение с последующим трудоустройством. В целом, по области около 2 тысяч семей будут получать всестороннюю поддержку в рамках данного проекта.

    Автор:

    Ринат Дусумов

    Туркестанская область Нур Отан Жилье
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