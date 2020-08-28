Партия «Nur Otan» открыта для всех, присоединяйтесь - Алибек Алденей

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Секретарь партии «Nur Otan» Алибек Алденей в своем Facebook прокомментировал дискуссии в СМИ и соцсетях вокруг праймериз и работы партии «Nur Otan», передает МИА «Казинформ»

Дорогие друзья!Наблюдаю за дискуссиями в СМИ и социальных сетях вокруг праймериз и работы партии «Nur Otan». Немало возникает домыслов и трактовок. Поэтому хотел бы дать пояснения по ряду вопросов. ПЕРВОЕ. Вероятность проведения досрочных парламентских выборов. Вопреки разным «прогнозам», здесь все предельно ясно. В августе прошлого года Елбасы, Председатель партии Нурсултан Назарбаев четко обозначил, что «выборы будут проходить в конституционные сроки».Для справки. Согласно Конституционному закону «О выборах в Республике Казахстан» (ст.85, п.2), очередные выборы назначаются Президентом РК не менее чем за 5 месяцев и проводятся не позднее чем за 2 месяца до окончания срока полномочий депутатов Мажилиса. Напоминаю, что срок шестого созыва истекает в марте 2021 года.ВТОРОЕ. Касательно праймериз. На данный момент свыше 10 тысяч казахстанцев изъявили желание участвовать в них и подали соответствующие заявления. По стране средний коэффициент 4 человека на 1 место в партийных списках «Nur Otan». Этап выдвижения завершится 28 августа. Вся необходимая информация размещается в открытом доступе на веб-портале primaries.kz.В соцсетях поднимался вопрос об источниках финансирования праймериз партии «Nur Otan». Высказывались мнения, что это мероприятие проводится за счет средств из государственного бюджета. Поясню, праймериз – это внутрипартийные выборы. Соответственно организационные затраты полностью покрываются собственными средствами партии, в том числе за счет членских взносов. В свою очередь агитационная кампания кандидатов осуществляется только за их собственный счет. ТРЕТЬЕ. Относительно сомнений в прозрачности и честности процедур праймериз. Праймериз – одно из направлений «перезагрузки» нашей партии. Мы заинтересованы в том, чтобы внутрипартийные выборы прошли открыто и конкурентно, при жестком соблюдении правил и равных условиях для всех участников. Важно, чтобы в партийные списки вошли граждане, которые обладают реальной общественной поддержкой и необходимыми компетенциями.Созданы механизмы, исключающие административное и иное вмешательство. Информационная система «Праймериз» обеспечивает принцип «тайного голосования» в онлайн формате.При выявлении любых нарушений или фальсификаций будут приняты соответствующие меры вплоть до аннулирования результатов голосования. Это полномочия Комитета партийного контроля, который также имеет свои территориальные комиссии во всех регионах. К тому же, внешнее наблюдение будет осуществлять Лига сторонников «Nur Otan».ЧЕТВЕРТОЕ. Высказывалось мнение, что для избирателей интересна только предвыборная программа, а не люди в списках политических партий. Не соглашусь с этим.Партия – это, прежде всего, люди, объединенные общими целями, задачами, ценностями и ответственностью. Именно их идеи, проекты и видение ложатся в предвыборные программы партии в центре и на местах.В рамках пропорциональной избирательной системы наиболее эффективным внутрипартийным механизмом конкурентного отбора граждан и, соответственно, идей являются праймериз. Мы формируем список конкретных представителей, которых знают избиратели на местах и доверяют им свои голоса. То есть лидеров ответственных за реализацию предвыборных обещаний.Именно об этом и сказал Елбасы, Председатель «Nur Otan» Нурсултан Абишевич Назарбаев в своем недавнем обращении. Партии должны стать источником выдвижения во власть новых лиц – профессионалов своего дела, авторитетных лидеров, людей, болеющих за судьбу страны, умеющих принимать решения и вносить конструктивные предложения. По сути, на практике реализуется вектор, заданный программой «перезагрузки» – «Сильные лидеры – Сильная партия».ПЯТОЕ. Некоторые пользователи в соцсетях задаются вопросом – если в праймериз «Nur Otan» могут принимать участие только члены партии, то какая польза от них остальным гражданам РК? Вновь акцентирую внимание на следующем! Партия предлагает реальный «социальный лифт», возможность для реализации политических амбиций, идей и проектов. Каждый вправе выбирать политическую организацию, исходя из своих взглядов, интересов и предпочтений.Партия «Nur Otan» открыта для всех. Присоединяйтесь, участвуйте в праймериз!

