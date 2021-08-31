Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 450.99 eur/kzt 493.7

    rub/kzt 5.4 cny/kzt 63.43
Прогноз погоды
Астана+28+30℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Другие государственные органы

    Партия Nur Otan опубликовала график приема граждан министрами

    31 Августа 2021, 16:39

    НУР-СУЛТАН.КАЗИНФОРМ - Партия «Nur Otan» опубликовала график приема граждан руководителями центральных государственных органов на сентябрь. Учитывая карантинные ограничения, они пройдут на площадке Республиканской общественной приемной в онлайн-формате, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу партии.

    1 сентября прием граждан проведет заместитель председателя Агентства по регулированию и развитию финансового рынка Нурлан Абдрахманов, 3 сентября – заместитель председателя Агентства по защите и развитию конкуренции Марат Омаров, 8 сентября – заместитель председателя правления Национальной палаты предпринимателей «Атамекен» Шынгыс Темир.

    10 сентября на площадке партии граждан примет министр образования и науки Асхат Аймагамбетов, 15 сентября – и.о. министра сельского хозяйства Ербол Карашукеев, 22 сентября – вице-министр информации и общественного развития Кемелбек Ойшыбаев, 24 сентября – министр индустрии и инфраструктурного развития Бейбут Атамкулов и первый вице-министр труда и социальной защиты населения Акмади Сарбасов, 29 сентября – министр юстиции Марат Бекетаев, 30 сентября – министр здравоохранения Алексей Цой.

    Для записи на прием необходимо обращаться:

    1. Call-центр: 8 800 080 4441 (звонок по Казахстану бесплатно);

    2. WhatsApp: 8 700 800 4441;

    3. komek@nurotan.kz

    Стоит отметить, что с начала года в общественные приемные партии обратились более 103 тысяч человек, руководителями госорганов - членами партии проведено почти 20 тысяч приемов граждан.

    Как показал анализ, наибольшее количество обращений связано с вопросами социального обеспечения, жилищно-коммунального хозяйства, обеспечения жильем и др. На сегодня из более 103 тысяч обращений 43% оперативно решены, по 54% оказана правовая, консультативная и иная помощь, 3% находятся на исполнении.

    Также на площадке Республиканской общественной приемной организованы бесплатные консультативные онлайн-встречи с юристами, адвокатами, медиаторами и нотариусами, на которые также можно записаться по вышеперечисленным контактам.

    Автор:

    Махаббат Сыздыкова

    Нур Отан Другие государственные органы Общество
    Новости по теме
    Популярное
    1 Две недели осталось до завершения легализации иностранных автомобилей
    2 Семь автобусных маршрутов изменят схему движения в Астане
    3 Казахстан в Италии одержал разгромную победу в отборе на Евро-2024 по футболу
    4 Найден Коран, подаренный Кенесары хану знаменитым Маралом ишаном
    5 Более 3,5 тысяч рабочих не хватает в Карагандинской области