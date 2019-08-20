Партия «Nur Otan» начала поездки в регионы по программе «Еңбек»

ТУРКЕСТАНСКАЯ ОБЛАСТЬ. КАЗИНФОРМ - Филиал партии «Nur Otan» Туркестанской области приступил к регулированию внутренних миграционных процессов и пропаганде переселения граждан с юга с избытком рабочей силы в северные регионы, где ее не хватает, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу областного филиала партии «Nur Otan».

Первое собрание прошло в здании ЦОН города Арыс, котороеоткрыл и вел первый заместитель председателя Туркестанского областного филиалапартии «Nur Otan» Бейсен Тажибаев.

«По инициативе партии начата работа по разъяснению программы«Еңбек» среди населения специалистамиответственных государственных органов», - отметил Б.Тажибаев.

Программа «Енбек» в Туркестанской области берет свое началос 2015 года. До сегодняшнего дня переселилась 881 семья из 3377 человек,которые обеспечены социальной поддержкой со стороны государства. В целяхстимулирования населения юга к переселению, представители из северных регионовв составе 10 рабочих групп с 173 предпринимателями и работодателями встречаютсяс местными жителями, проводят поэтапную разъяснительную работу.

Также ежемесячно обновляются сведения о вакансиях в северныхи восточных регионах и вносятся в базу данных районных и городских центровзанятости. Только в I квартале текущего года было предложено около 3 тысячрабочих мест.

По выделенной республиканской квоте на 1706 человек на 2018год из области переселились 455 семей – это 1768 человек, которыеобеспечиваются субсидией для переселения. Большая доля переселенцев из областиприходит на Сарыагашский (91 семья), Сайрамский (63 семьи), Мактааральский (75семей) Ордабасинский (49 семей) районы.

По плану на 2019 год из области намечено переселение 427семей (1608 человек). К настоящему времени в северные регионы переселились 284семьи (911 человек).

К 1 августа 2019 года из Туркестанской области переселились:

- 27 семей, 112 человек в Костанайскую область;

- 54 семьи, 104 человека в Восточно-Казахстанскую область;

- 147 семей, 415 человек в Северо-Казахстанскую область;

- 56 семей, 280 человек в Павлодарскую область.

Следует отметить, что участникам программы «Енбек» и членамих семьи – хозяину семьи и каждому ее члену предоставляется разоваяматериальная поддержка для переселения в размере 35 МРП (88375 тенге). Большаячасть переселенных к сегодняшнему дню обеспечены жильем, а трудоспособные членысемьи – работой. Желающим открыть свое дело и заняться севом илиживотноводством предоставлены земли и свободные здания. Прибывшие на новоеместо обеспечиваются целевой материальной поддержкой (денежная помощь),назначенной государством в связи переселением.