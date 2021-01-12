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    Партия «Nur Otan» набрала 71,09% голосов - Бауыржан Байбек

    12 Января 2021, 14:42

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Центральная избирательная комиссия опубликовала итоговые результаты парламентских выборов. Партия «Nur Otan» набрала 71,09% голосов. Об этом сообщил заместитель Председателя партии Бауыржан Байбек.

    «Уверенную победу мы одержали и на выборах маслихатов всех уровней. Как отметил Елбасы, Лидер партии Нурсултан Назарбаев, «главная цель «Nur Otan»-а – это повышение благосостояния народа и укрепление государственности. В единстве наша сила. Мы вместе преодолеваем трудности на нашем пути и вместе достигаем успехов».

    Наша предвыборная программа «Путь перемен: Достойную жизнь каждому!» – это готовый план развития страны и регионов на ближайшие 5 лет. Он продолжает курс 5 институциональных реформ Елбасы и включает задачи, поставленные Главой государства Касым-Жомартом Токаевым в Послании народу Казахстана», - написал Бауыржан Байбек в Facebook.

    «Программа «Nur Otan»-а – это четкие, детально просчитанные меры, подкрепленные финансами и реальными ресурсами. Впервые изменен подход в планировании. За основу взят не отраслевой, а стратный принцип. Главным ориентиром являются интересы конкретных социальных групп.

    Как сказал Елбасы, теперь наша партия должна обеспечить реализацию на всех уровнях предвыборных обещаний и поставленных Главой государства задач по преодолению последствий пандемии и экономического кризиса. Предстоит огромная, кропотливая работа.

    Друзья! Еще раз хочу поблагодарить всех, кто 10 января пришел на избирательные участки и проголосовал за «Nur Otan» - за созидание и процветание Казахстана.

    Уверен, что вместе мы обеспечим устойчивое развитие нашей страны! Преодолев испытания, победим вместе!» - резюмировал Бауыржан Байбек.

    Автор:

    Гульмира Байзакова

    Нур Отан Выборы-2021
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