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    Партия «Nur Otan» лидирует по результатам Еxit poll Института демократии

    11 Января 2021, 00:38

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Партия «Nur Otan» лидирует по результатам Еxit poll. Об этом сообщила директор по проектам Института демократии Татьяна Башарина, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    По ее словам, интервьюеры Института демократии в течение дня работали на 500 избирательных участках – 263 городских и 237 в сельских населенных пунктах. Опросом были охвачены все города республиканского и областного значения, ряд малых городов, крупные и малые сельские населенные пункты. В ходе всего исследования было опрошено 20 тысяч избирателей.

    «Сегодня Институт демократии провел опрос избирателей на выходе из избирательных участков. Согласно требованиям законодательства Казахстана Институт демократии заранее уведомил Центральную избирательную комиссию и предоставил все необходимые документы. Интервьюеры работали на 500 избирательных участках. Погрешность исследования не превышает плюс-минус 2,5 процента. Еxit poll проведен по заказу телеканала КТК. По итогам Еxit poll голоса распределились следующим образом: 9,54 процента избирателей ответили, что проголосовали за Народную партию Казахстана; 72,01 процента ответили, что проголосовали за партию «Nur Otan»; 4,93 процента избирателей проголосовали за Народно-Демократическую патриотическую партию «Ауыл» ; 10,27 процента избирателей ответили, что проголосовали за Демократическую партию «Ак жол»; 3,25 процента избирателей ответили, что проголосовали за политическую партию «ADAL», – сказал Т. Башарина.

    Ранее в ЦИК РК сообщили предварительные результаты явки избирателей.

    Автор:

    Мейрамбек Байгарин

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