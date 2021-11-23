Партия «Nur Otan» должна постоянно модернизироваться - Елбасы

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Первый Президент Казахстана - Елбасы Нурсултан Назарбаев в ходе расширенного заседания Политического совета партии «Nur Otan» отметил, что партии важно обеспечить своё долгосрочное лидерство, которое будет фундаментом преемственности и стабильности государственного курса, передает МИА «Казинформ».

Для этого, как сказал Елбасы, партия «Nur Otan» должна постоянно модернизироваться, быть современной и мобильной, оставаться в фарватере изменений, руководствоваться интересами народа, озвучивать ясные цели и реальные пути их достижения, обеспечивать эффективное взаимодействие как органов власти, так и общественных институтов, а также консолидировать общество вокруг ценностей партии.

«Мы встречаем 30-летие нашей Независимости, достигнув значительных успехов. Нами построено сильное и успешное государство, сформировано единое и сплоченное общество. За годы независимости в Казахстане родилось более 9,5 миллионов детей. Это продвинутое, целеустремленное, высокообразованное и прогрессивно мыслящее новое поколение. Считаю, что историческая миссия этого поколения заключается в сохранении нашей государственности и претворении в жизнь общенациональной идеи «Мәңгілік Ел», - сказал Первый Президент Казахстана.

В ходе заседания Елбасы озвучил свод принципов «Семь столпов государственности», которые станут ключевым ориентиром для казахстанцев в новую эпоху.

«Укрепляя независимость и сохраняя целостность страны, поддерживая ценность семьи, продвигая национально-духовную культуру, уделяя внимание знаниям и честному труду, мы станем нацией созидателей», - сказал Нурсултан Назарбаев.

Также Нурсултан Назарбаев в ходе расширенного заседания Политического совета партии «Nur Otan» подробно рассказал о вызовах и угрозах, стоящих перед государством.

Напомним, сегодня стало известно, что Первый Президент РК - Елбасы Нурсултан Назарбаев принял решение передать полномочия Председателя партии «Nur Otan» Президенту страны Касым-Жомарту Токаеву.

Официальные комментарии по этому поводу дали Советник - Пресс-секретарь Елбасы Айдос Укибай и первый заместитель председателя партии «Nur Otan» Бауыржан Байбек.



