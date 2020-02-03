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    Партия Nur Otan держит на контроле вопрос строительства общежитий

    3 Февраля 2020, 20:13

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Вопросы улучшения условий проживания учащихся колледжей и вузов обсудили на заседании Комитета партийного контроля партии Nur Otan, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу партии.

    С докладом о темпах строительства общежитий в стране выступила вице-министр образования и науки РК Бибигуль Асылова.

    Партийцы обратили внимание представителя профильного министерства на высокую стоимость арендной платы за проживание для учащихся колледжей и вузов.

    «Ранее действовал приказ, определяющий предельную стоимость арендной платы за проживание в общежитиях. Но, именно эта норма привела нас к реалиям, когда основная часть фонда общежитий требует капитального ремонта, имеются проблемы с материально-техническим оснащением. То есть, плата даже не покрывала себестоимость услуг, не говоря о формировании средств для качественной эксплуатации объектов. Для государственных вузов это было и остается проблемным активом. Поэтому сегодняшняя арендная плата, формируемая рынком, является адекватной», – заявила Бибигуль Асылова.

    Также члены комитета отметили крайне неэффективное освоение бюджетных средств Министерством образования и науки. Так, по данным КПК, в республиканском бюджете предусмотрено 15 млрд тенге на размещение государственного заказа на обеспечение студентов, магистрантов и докторантов местами в общежитиях (в 2019 году – 1 млрд тенге; в 2020 году – 4 млрд тенге; в 2021 году – 10 млрд тенге). При этом в прошлом году в рамках размещения государственного заказа выплачено лишь около 177 млн тенге, а более 70% средств были возвращены в бюджет.

    В то же время существующие общежития не могут похвастать хорошими условиями, в некоторых из них ремонт не проводился с 60-х годов прошлого века. Результатами рейда поделился председатель молодежного крыла Jas Otan Елнур Бейсенбаев.

    По его словам, в 130 вузах республики обучаются почти 600 тысяч студентов, по сравнению с предыдущим годом этот показатель вырос почти на 10%. На сегодня свыше 85 тысяч казахстанских студентов нуждаются в местах в общежитиях

    «По нашим подсчетам, в 270 общежитиях проживает более 90 тысяч студентов, в 386 общежитиях колледжей более 97 тысяч молодых людей. Наибольшая потребность в местах в общежитиях в городе Алматы - порядка 25 тысяч мест, и в столице - 9 тысяч мест. При этом из 270 общежитий по стране только 76 обеспечивают хорошие бытовые условия, 175 – средние и 19 - неудовлетворительные бытовые условия. По колледжам из 386 общежитий в 41 плохие санитарные условия», – заявил Елнур Бейсенбаев.

    Как подчеркнул председатель комитета, депутат Мажилиса Парламента РК Павел Казанцев наблюдается расхождение информации в регионах и в центре. Зачастую срываются сроки строительства общежитий из-за бюрократических проволочек, а в отдельных случаях руководство вузов преподносит реконструкцию старых зданий как создание новых мест размещения.

    «Мы выявили факты, когда вузы рапортуют о сдаче новых общежитий, однако, наша рабочая группа фиксирует, что стройка идет полным ходом. К подобным профанациям мы будем относиться соответствующе. Лидер Nur Otan, Елбасы Нурсултан Назарбаев поставил задачу проверить условия проживания студентов и рассмотреть факты коррупции при распределении мест в общежитиях, поэтому партия будет держать данный вопрос на постоянном контроле», - сказал Павел Казанцев.

    Автор:

    Гульмира Байзакова

    Нур Отан Жилье
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