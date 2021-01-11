Партия «Nur Otan» – безусловный лидер по предварительным итогам выборов

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Партия «Nur Otan» – безусловный лидер по предварительным итогам выборов, прошедших 10 января 2021 года. Об этом сообщила секретарь Центральной избирательной комиссии Сабила Мустафина на заседании ЦИК, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Как сообщила С.Мустафина, за Народно-демократическую партию «Ауыл» проголосовали 5,29% избирателей, за партию «Nur Otan» - 71,09%, за партию «ADAL» - 3,57%, за Демократическую партию Казахстана «Ак жол» - 10,95% и за Народную партию Казахстана - 9,10%.