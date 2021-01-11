Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 448.3 eur/kzt 489.68

    rub/kzt 5.33 cny/kzt 62.48
Прогноз погоды
Астана
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Выборы

    Партия «Nur Otan» – безусловный лидер по предварительным итогам выборов

    11 Января 2021, 15:44

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Партия «Nur Otan» – безусловный лидер по предварительным итогам выборов, прошедших 10 января 2021 года. Об этом сообщила секретарь Центральной избирательной комиссии Сабила Мустафина на заседании ЦИК, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Как сообщила С.Мустафина, за Народно-демократическую партию «Ауыл» проголосовали 5,29% избирателей, за партию «Nur Otan» - 71,09%, за партию «ADAL» - 3,57%, за Демократическую партию Казахстана «Ак жол» - 10,95% и за Народную партию Казахстана - 9,10%.

    Автор:

    Мейрамбек Байгарин

    Выборы Выборы-2021
    Новости по теме
    Популярное
    1 Еще несколько улиц закроют в Астане из-за ремонта
    2 Чиновника подозревают в хищении более миллиарда тенге, выделенных на строительство дорог
    3 Провоз валюты на сумму свыше 2,5 млрд тенге предотвратил КНБ
    4 Расходы на миллиард тенге: АФМ допросит руководство «Қазақстан барысы» и проведет обыски
    5 «Казахтелеком» навязывал свои услуги абонентам в Астане