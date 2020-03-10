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    Партия Nur Otan берет на контроль проблемные вопросы отдаленных сел Казахстана

    10 Марта 2020, 21:30

    АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – По поручению Елбасы партия «Nur Otan» проводит встречи с жителями отдаленных аулов и сел Казахстана для обсуждения волнующих население проблемных вопросов и поиска путей их решения, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Как сообщил в своем Instagram первый заместитель председателя партии «Nur Otan» Бауыржан Байбек, в ходе рабочей поездки в Туркестанскую область жителями села Абай Жетысайского района был поднят вопрос затянувшейся реконструкции оросительного канала К-30, используемого более 2600 крестьянскими хозяйствами.

    «По итогам поездки, как и обещал, провел совещание с членами партии – министрами сельского хозяйства и природных ресурсов. Уполномоченные ведомства уже в ближайшее время внесут отдельную дорожную карту по решению взятых на контроль партии вопросов. Сегодня же министр экологии, геологии и природных ресурсов Магзум Мирзагалиев на месте ознакомился с ситуацией и встретился с сельчанами. О результатах проинформируем дополнительно», - написал Б. Байбек.


    Автор:

    Еламан Турысбеков

    Туркестанская область Социальная поддержка Нур Отан Общество
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