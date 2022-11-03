Партия «Намыс» подала документы на перерегистрацию

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Министр юстиции РК Канат Мусин рассказал о процессе регистрации новых политических партий, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Две из трех партий, которые ранее подали документы в Минюст, еще занимаются организационной работой. Партия «Намыс» подала свои документы на перерегистрацию, потому что ранее выданное им уведомление было аннулировано, так как соответствующие работы не были завершены вовремя. Сейчас ведется работа над этим», - сообщил Канат Мусин в кулуарах пленарного заседания Сената.

Он также объяснил, почему отказано в регистрации партии «Алға, Казахстан».

«По партии «Алга, Казахстан» нам известно. Документы, которые они сдали, не соответствуют требованиям, и поэтому не приняты. Они заявили, что это решение незаконно и подали в суд. По решению суда наше решение признано законным. По закону организационная группа и инициатор не должны быть военными, представителями правоохранительных органов и т.д. Такие нарушения обнаруживаются регулярно. Если они не приведут свои документы в соответствие с требованиями закона, то, конечно, решение останется таким», - добавил глава Минюста.

Ранее сообщалось , что в Казахстане появились новые политические партии.



