Партия «Ликуд» Биньямина Нетаньяху побеждает на выборах в Израиле - экзитпол

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Партия «Ликуд» во главе с экс-премьером Израиля, лидером оппозиции Биньямином Нетаньяху занимает первое место по итогам состоявшихся во вторник досрочных выборов в Кнессет (парламент Израиля, прим. ред.), передает МИА «Казинформ» со ссылкой на агентство Euronews.com.

Такие данные приводятся по результатам экзитпола государственного телеканала «Кан». Согласно этим данным, партия Биньямина Нетаньяху получает 30 мандатов в 120-местном парламенте.

Блок Биньямина Нетаньяху во главе с партией «Ликуд» может создать правительственную коалицию из 62 депутатов, а сам бывший премьер, который занимал этот пост с 1996 по 1999 и с 2009 по 2021 годы, снова возглавить израильский кабинет министров.

Партия нынешнего премьера Яира Лапида «Еш атид», по предварительным данным, занимает второе место c 22 мандатами.

Ранее сообщалось, что 1 ноября в Израиле начались выборы в парламент. По всей стране открылись более 12 тысяч избирательных участков, что позволило более 6,7 млн имеющим право голоса израильским избирателям отдать свои голоса на выборах в Кнессет XXV созыва.

Фото: Reuters