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    Партия «Бірлік» объявила о проведении съезда

    9 Сентября 2020, 15:49

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Партия «Бірлік» объявляет о проведении съезда, на котором будет принят ряд решений: о внесении изменений в Устав, об изменении оргструктуры, об изменениях в составе политисполкома партии, а также включении новых членов партии, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу партии «Бірлік».

    «До последнего момента сохранялась вероятность слияния с партией «Ауыл», ведь такая инициатива обсуждалась сегодня на съезде этой партии. По итогам съезда данной партии вопрос слияния с «Бірлік» не был поддержан. Решение партии «Ауыл» мы, конечно же, принимаем. Если объективно, то тандем с партией, которая не предприняла конкретных шагов по улучшению ситуации в сфере АПК, не стала «мозговым» центром и даже не проявила себя в период карантина, когда фермеры, терпели убытки и не могли работать, мягко говоря, не дает нам дополнительных преимуществ. Поэтому сегодня я хочу объявить о том, что наша партия «Бірлік» будет функционировать самостоятельно», - отметил председатель Партии «Бірлік» Серик Султангали.

    Предварительная повестка Съезда партии «Бірлік» выглядит следующим образом:

    - изменение оргструктуры, внесение изменений в Устав;

    - принятие новых членов партии и изменение в составе органов управления партии.

    «На предстоящем съезде будет обсуждена обновленная платформа и будет сформирован актив партии. Аппарат партии сейчас занимается подготовкой к съезду. Наша партия поддерживает политическую конкуренцию и готова презентовать широкой общественности подходы обновленной платформы партии, отвечающей сегодняшним экономическим и социальным реалиям», - подчеркнул руководитель партии «Бірлік» Серик Султангали.

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