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    Партия «Бiрлiк» может пропустить выборы депутатов некоторых маслихатов

    5 Ноября 2020, 16:24

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Политическая партия «Бiрлiк» не сможет принять участие в выборах депутатов маслихата города Шымкента и Туркестанской области. Об этом заявил член ЦИК РК Асылбек Смагулов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Политическая партия «Бiрлiк» не сможет принять участие в выборах депутатов маслихата города Шымкента и Туркестанской области из-за отсутствия филиалов в этих регионах», - сказал Асылбек Смагулов в ходе заседания Центризбиркома.

    Ранее вице-министр юстиции РК Наталья Пан отметила, что согласно национальному реестру бизнес-идентификационных номеров политическая партия «Бiрлiк» имеет 15 филиалов, при этом в городе Шымкенте и Туркестанской области филиалы отсутствуют.

    «Имеющийся Южно-Казахстанский областной филиал партии расположен в городе Шымкенте. Согласно действующему законодательству процедура перерегистрации филиала носит явочный характер», - пояснила она.

    В свою очередь председатель ЦИК РК Берик Имашев добавил, что партия «Бiрлiк» сможет участвовать в выборах депутатов маслихатов в этих регионах при условии открытия там филиалов. По его словам, процедура предоставления партийных списков для участия в выборах депутатов маслихата начнется с 10 ноября и продлится до 4 декабря, до этого времени партии необходимо открыть и зарегистрировать филиалы в городе Шымкенте и Туркестанской области.


    Автор:

    Серик Сабеков

    Туркестанская область Шымкент Выборы-2021
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