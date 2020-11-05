Партия «Бiрлiк» может пропустить выборы депутатов некоторых маслихатов

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Политическая партия «Бiрлiк» не сможет принять участие в выборах депутатов маслихата города Шымкента и Туркестанской области. Об этом заявил член ЦИК РК Асылбек Смагулов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Политическая партия «Бiрлiк» не сможет принять участие в выборах депутатов маслихата города Шымкента и Туркестанской области из-за отсутствия филиалов в этих регионах», - сказал Асылбек Смагулов в ходе заседания Центризбиркома.

Ранее вице-министр юстиции РК Наталья Пан отметила, что согласно национальному реестру бизнес-идентификационных номеров политическая партия «Бiрлiк» имеет 15 филиалов, при этом в городе Шымкенте и Туркестанской области филиалы отсутствуют.

«Имеющийся Южно-Казахстанский областной филиал партии расположен в городе Шымкенте. Согласно действующему законодательству процедура перерегистрации филиала носит явочный характер», - пояснила она.

В свою очередь председатель ЦИК РК Берик Имашев добавил, что партия «Бiрлiк» сможет участвовать в выборах депутатов маслихатов в этих регионах при условии открытия там филиалов. По его словам, процедура предоставления партийных списков для участия в выборах депутатов маслихата начнется с 10 ноября и продлится до 4 декабря, до этого времени партии необходимо открыть и зарегистрировать филиалы в городе Шымкенте и Туркестанской области.



