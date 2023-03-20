Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 445.99 eur/kzt 486.53

    rub/kzt 5.78 cny/kzt 64.16
Прогноз погоды
Астана+18+20℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Выборы

    Партия «Ауыл» заявила о готовности выполнить свои обещания

    20 Марта 2023, 04:15

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Партия «Ауыл» заявила, что выборы прошли в соответствии с нормами законодательства, честно, открыто и на должном уровне, передает МИА «Казинформ».

    «Казахстанцы сделали свой выбор. Выражаем благодарность каждому гражданину, проголосовавшему за Народно-демократическую патриотическую партию «Ауыл».

    Внеочередные выборы депутатов Мажилиса и маслихатов стали законным продолжением конституционных реформ, состоявшихся по инициативе Президента в 2022 году. Партия «Ауыл» через пропорциональную систему, а ее члены через одномандатные избирательные округа, свободно реализовали свои конституционные права и получили возможность быть избранными», - говорится в заявлении партии.

    Партия «Ауыл» заявляет, что выборы прошли в соответствии с нормами законодательства, честно, открыто и на должном уровне. В ходе агитационной работы и в процессе регистрации наших кандидатов какие-либо ограничения, попытки давления не зафиксированы.

    «Конкуренция как между политическими партиями, так и между нашими кандидатами и их соперниками была свободной. Встречи представителей партии с независимыми наблюдателями проводились в соответствии со всеми установленными стандартами.

    Партия «Ауыл» готова выполнить свои обещания, данные во время агитационной работы. В целях повышения уровня жизни и благосостояния каждого села мы активно поработаем над выработкой конкретных решений в Мажилисе и маслихатах.

    Поздравляем казахстанцев с наступающим праздником Наурыз мейрамы и призываем вместе сделать решительный шаг в эпоху новой политической модернизации!» - отмечается в заявлении.

    Автор:

    Жанара Мухамедиярова

    Выборы Политические партии Выборы в Мажилис
    Новости по теме
    Новости по теме
    Стартовала предвыборная агитация кандидатов в президенты Турции
    Второй тур президентских выборов в Турции будет проведен 28 мая
    Выборы президента Турции: подсчитано 99,38% голосов
    Готовы принять это решение - Эрдоган о возможности второго тура выборов
    Популярное
    1 Скончалась 23-летняя костанайская параспортсменка Малика Мухтарова
    2 В Астане и Алматы ожидаются неблагоприятные метеоусловия
    3 Создать единый национальный профориентационный центр призвала депутат Наумова
    4 Победителей чемпионата мира по боксу встретили в аэропорту Астаны
    5 Мажилисмен Асхат Рахимжанов раскритиковал систему ОСМС
    Новости партнеров