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    Партия «Ауыл» выдвинула кандидатов в депутаты

    4 Февраля 2023, 13:13

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Народно-демократическая партия «Ауыл» на XXII внеочередном съезде заявила о готовности к участию в выборах в Мажилис Парламента и маслихаты всех уровней, также утвердила предвыборную программу и список своих кандидатов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    По партийным спискам выдвинуто 25 кандидатов, по мажоритарной системе – девять кандидатов.

    Полный список кандидатов от партии выглядит следующим образом:

    Кандидаты по партийным спискам:

    1. Жигули Дайрабаев;

    2. Каракат Абден;

    3. София Абдуразакова;

    4. Кайрат Айтуганов;

    5. Николай Арсютин;

    6. Аскер Ахметжанов;

    7. Анас Баккожаев;

    8. Анна Данченко;

    9. Ильяс Доскожаев;

    10. Серик Егизбаев;

    11. Аян Зейнуллин;

    12. Алибек Кантай;

    13. Даулеткерей Капулы;

    14. Болатбек Кыстауов;

    15. Алмас Мухаметов;

    16. Светлана Прокопьева;

    17. Даурен Рахымбек;

    18. Тамила Розметова;

    19. Айдар Саттаров;

    20. Ерболат Саурыков;

    21. Куаныш Сейтжанов;

    22. Тансауле Сериков;

    23. Рабига Токсеитова;

    24. Айбын Тореханов;

    25. Жандос Турсынгалиев.

    По мажоритарной системе:

    1. Толеутай Рахимбеков;

    2. Самат Ескендиров;

    3. Нартай Ыскаков;

    4. Ербол Кобентай;

    5. Берикжан Кайыпбай;

    6. Ербол Абдраймов;

    7. Нуркен Каржаубаев;

    8. Нуртас Байжанов;

    9. Ермек Байтуганов.

    Автор:

    Арайлым Мұрат

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