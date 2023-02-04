Партия «Ауыл» выдвинула кандидатов в депутаты

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Народно-демократическая партия «Ауыл» на XXII внеочередном съезде заявила о готовности к участию в выборах в Мажилис Парламента и маслихаты всех уровней, также утвердила предвыборную программу и список своих кандидатов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По партийным спискам выдвинуто 25 кандидатов, по мажоритарной системе – девять кандидатов.

Полный список кандидатов от партии выглядит следующим образом:

Кандидаты по партийным спискам:

1. Жигули Дайрабаев;

2. Каракат Абден;

3. София Абдуразакова;

4. Кайрат Айтуганов;

5. Николай Арсютин;

6. Аскер Ахметжанов;

7. Анас Баккожаев;

8. Анна Данченко;

9. Ильяс Доскожаев;

10. Серик Егизбаев;

11. Аян Зейнуллин;

12. Алибек Кантай;

13. Даулеткерей Капулы;

14. Болатбек Кыстауов;

15. Алмас Мухаметов;

16. Светлана Прокопьева;

17. Даурен Рахымбек;

18. Тамила Розметова;

19. Айдар Саттаров;

20. Ерболат Саурыков;

21. Куаныш Сейтжанов;

22. Тансауле Сериков;

23. Рабига Токсеитова;

24. Айбын Тореханов;

25. Жандос Турсынгалиев.

По мажоритарной системе:

1. Толеутай Рахимбеков;

2. Самат Ескендиров;

3. Нартай Ыскаков;

4. Ербол Кобентай;

5. Берикжан Кайыпбай;

6. Ербол Абдраймов;

7. Нуркен Каржаубаев;

8. Нуртас Байжанов;

9. Ермек Байтуганов.



