Партия «Ауыл» утвердила список кандидатов в депутаты Мажилиса

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Народно-демократическая патриотическая партия «Ауыл» утвердила список кандидатов в депутаты, передает корреспондент МИА «Казинформ».
«По вопросу утверждения списка кандидатов в депутаты Мажилиса Парламента РК. Особенностью нынешних выборов является то, что 30% кандидатов должны быть женщины и молодежь. Я полностью поддерживаю данные критерии. Это делается для вовлечения женщин и молодежи в разные сферы жизнедеятельности нашего общества. У нас прошли конференции во всех регионах. На них были выдвинуты кандидаты в депутаты маслихатов всех уровней. Утвержден список партии», - сказал председатель партии Али Бектаев, выступая на внеочередном XVIII съезде партии.
По его словам, в качестве кандидатов в депутаты маслихатов от партии «Ауыл» зарегистрировано 654 человек.
«Сегодня, после обсуждений с аналитиками, представителями регионов, политическим советом, мы утвердили список кандидатов в депутаты Мажилиса. Этот вопрос выносится на рассмотрение съезда», - добавил Али Бектаев.
После руководитель аппарата партии Куаныш Сейтжанов озвучил список кандидатов в депутаты Мажилиса от Народно-демократической патриотической партии «Ауыл».
В список вошли:
1. Кайрат Айтуганов, председатель правления НАО «Казахский агротехнический университет им. С. Сейфуллина»;
2. Карлыгаш Оралбекова, руководитель управления предпринимательства и индустриально-инновационного развития акимата Жамбылской области;
3. Николай Арсютин, председатель крестьянского хозяйства «Номад»;
4. Зейн Алипбеков, ведущий телеканала «Хабар»;
5. Нуржигит Бегалы, председатель крестьянского хозяйства «Злиха»;
6. Талгат Зейнуллин, председатель правления АО «Сельхозтоваропроизводителей Астана»;
7. Даулеткерей Капулы, руководитель столичного филиала Союза писателей РК, главный редактор журнала «Самрук», композитор-кюйши, поэт;
8. Айгерим Кокеева, директор департамента воспитательной работы Казахского агротехнического университета имени Сейфуллина;
9. Даурен Куат, журналист, главный редактор газеты «Қазақ әдебиеті»;
10. Дауренбек Кыстауов, генеральный директор ТОО «Академия инновационных технологий»;
11. Кенжегали Машырыков, руководитель Мангистауской областной территориальной инспекции комитета государственной инспекции в Агропромышленном комплексе Министерства сельского хозяйства РК;
12. Алмас Мухаметов, консультант ТОО «SBC ID»;
13. Толеутай Рыхимбеков, первый заместитель партии «Ауыл»;
14. Айдар Саттаров, главный бухгалтер ТОО «Media holding «Atameken business»;
15. Азимхан Сатыбалдин, директор Института экономики КН МОН РК;
16. Канат Тасибеков, автор самоучителя «Ситуативный казахский»;
17. Рабига Токсеитова, вице-президент АО «Холдинг Aitas-KZ»;
18. Бахаргуль Толеген, учредитель «Адеми-Ай РІus»;
19. Валентин Хаданович, руководитель ТОО «Азимут».