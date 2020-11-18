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    Партия «Ауыл» утвердила список кандидатов в депутаты Мажилиса

    18 Ноября 2020, 14:57

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Народно-демократическая патриотическая партия «Ауыл» утвердила список кандидатов в депутаты, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «По вопросу утверждения списка кандидатов в депутаты Мажилиса Парламента РК. Особенностью нынешних выборов является то, что 30% кандидатов должны быть женщины и молодежь. Я полностью поддерживаю данные критерии. Это делается для вовлечения женщин и молодежи в разные сферы жизнедеятельности нашего общества. У нас прошли конференции во всех регионах. На них были выдвинуты кандидаты в депутаты маслихатов всех уровней. Утвержден список партии», - сказал председатель партии Али Бектаев, выступая на внеочередном XVIII съезде партии.

    По его словам, в качестве кандидатов в депутаты маслихатов от партии «Ауыл» зарегистрировано 654 человек.

    «Сегодня, после обсуждений с аналитиками, представителями регионов, политическим советом, мы утвердили список кандидатов в депутаты Мажилиса. Этот вопрос выносится на рассмотрение съезда», - добавил Али Бектаев.

    После руководитель аппарата партии Куаныш Сейтжанов озвучил список кандидатов в депутаты Мажилиса от Народно-демократической патриотической партии «Ауыл».

    В список вошли:

    1. Кайрат Айтуганов, председатель правления НАО «Казахский агротехнический университет им. С. Сейфуллина»;

    2. Карлыгаш Оралбекова, руководитель управления предпринимательства и индустриально-инновационного развития акимата Жамбылской области;

    3. Николай Арсютин, председатель крестьянского хозяйства «Номад»;

    4. Зейн Алипбеков, ведущий телеканала «Хабар»;

    5. Нуржигит Бегалы, председатель крестьянского хозяйства «Злиха»;

    6. Талгат Зейнуллин, председатель правления АО «Сельхозтоваропроизводителей Астана»;

    7. Даулеткерей Капулы, руководитель столичного филиала Союза писателей РК, главный редактор журнала «Самрук», композитор-кюйши, поэт;

    8. Айгерим Кокеева, директор департамента воспитательной работы Казахского агротехнического университета имени Сейфуллина;

    9. Даурен Куат, журналист, главный редактор газеты «Қазақ әдебиеті»;

    10. Дауренбек Кыстауов, генеральный директор ТОО «Академия инновационных технологий»;

    11. Кенжегали Машырыков, руководитель Мангистауской областной территориальной инспекции комитета государственной инспекции в Агропромышленном комплексе Министерства сельского хозяйства РК;

    12. Алмас Мухаметов, консультант ТОО «SBC ID»;

    13. Толеутай Рыхимбеков, первый заместитель партии «Ауыл»;

    14. Айдар Саттаров, главный бухгалтер ТОО «Media holding «Atameken business»;

    15. Азимхан Сатыбалдин, директор Института экономики КН МОН РК;

    16. Канат Тасибеков, автор самоучителя «Ситуативный казахский»;

    17. Рабига Токсеитова, вице-президент АО «Холдинг Aitas-KZ»;

    18. Бахаргуль Толеген, учредитель «Адеми-Ай РІus»;

    19. Валентин Хаданович, руководитель ТОО «Азимут».

    Автор:

    Серик Сабеков

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