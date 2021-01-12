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    Партия «Ауыл» прошла в маслихат Шымкента

    12 Января 2021, 17:34

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Председатель территориальной избирательной комиссии города Шымкент Каирбек Кунанбаев рассказал об итогах выборов депутатов маслихата, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Количество мандатов в маслихат города Шымкент составляет 30. В выборах приняли участие пять партий - «Народная партия Казахстана», «Nur Otan», «ADAl», «Ауыл», «Ак жол». По итогам выборов в распределении мандатов участвовали три партии. «Nur Otan» получила 24 мандата, народно-демократическая патриотическая партия «Ауыл» - 3 мандата, партия «Ак жол» получила 3 мандата», - сказал Каирбек Кунанбаев на заседании ЦИК РК.

    Председатель территориальной избирательной комиссии Нур-Султана Бахыт Бектемисова ранее сообщила, что в маслихат Нур-Султана также прошли три партии - «Народная партия Казахстана», партии «Nur Otan» и «Ак жол».

    Автор:

    Акбота Кузекбай

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