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    Партия «Ауыл» прокомментировала высказывание Ермухамета Ертысбаева

    11 Октября 2022, 12:34

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Партия «Ауыл» прокомментировала выпад лидера Народной партии Казахстана (НПК) Ермухамета Ертысбаева в адрес кандидата в президенты Жигули Дайрабаева. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу партии «Ауыл».

    «Некорректный выпад лидера Народной партии Ертыспаева Е. в сторону кандидата от партии «Ауыл» Дайрабаева Ж.М. вызвал в казахстанском обществе крайнее сожаление и справедливое осуждение политика. Слова данного человека не соответствуют правилам открытой и честной политики в преддверии выборов Президента РК и не делают чести автору оскорбительного высказывания», - говорится в сообщении пресс-службы партии «Ауыл».

    В партии считают, что это не более чем популистская попытка сделать себе имя на кандидате от партии «Ауыл», который имеет безупречную репутацию.

    « Попытки глумиться над именем другого гражданина – это отвратительная выходка, проявление бескультурья и бестактности, граничащая с гражданской дискриминацией. Нам искренне жаль, что лидеры другой партии ведут себя как политические карлики. Мы уверены, что подобные методы подрывают доверие общества в целом к принципам человечности и гуманным государственным устоям. Мы твердо убеждены, что подобным явлениям нет места в казахстанском обществе, где чтят и уважают общечеловеческие ценности и добрые традиции нашей нации», - подчеркивается в сообщении.


    Автор:

    Махаббат Сыздыкова

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