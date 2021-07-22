Партия «Ауыл» призывает предоставить сельхозтоваропроизводителям долгосрочные кредиты под 2%

АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ – В Атырау состоялось собрание в поддержку кандидатов от Народно-демократической патриотической партии «Ауыл» на выборы акимов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Нельзя раздельно рассматривать проблемы агропромышленного комплекса и аулов. Со стороны государства оказывается не малая поддержка. Ежегодно на развитие сельского хозяйства по госпрограмме выделяется 350-400 млрд тенге. К сожалению, на сегодня мала эффективность этих выделенных средств. Мелкие хозяйства, выпускающие 60-65% продукции, используют лишь 5% из этих финансов. Программы поддержки хозяйств меняются каждый раз с приходом нового министра. Отмечается непостоянство аграрной политики. Несмотря на большие вложения в мастер-планы, агрокарты, создание продовольственного пояса, программу экспорта мяса, хорошие начинания и идеи не доводятся до конца», - сказал первый заместитель председателя Народно-демократической патриотической партии «Ауыл» Толеутай Рахимбеков.

Спикер добавил, что только 40% сельскохозяйственной продукции проходит переработку. Все остальное реализуется в сыром виде за рубеж.

«В этой связи партия «Ауыл» проводит работы и выдвигает требования по необходимости предоставления сельхозтоваропроизводителям долгосрочных кредитов под 2%. Только благодаря такой поддержке мы сможем возродить и развить сельхозтоваропроизводство», - добавил Толеутай Рахимбеков.

В заключение он призвал поддержать кандидатов от партии на предстоящих выборах акимов городов районного значения, сельских округов, поселков и сел Республики Казахстан.