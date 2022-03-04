Партия «AMANAT» должна инициировать новые проекты – эксперт

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Как должна далее выстраивать свою работу партия «AMANAT», на этот счет своим мнением поделился заместитель руководителя аппарата Сената Парламента РК Максим Споткай, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Сейчас идет большая дискуссия по поводу партийной трансформации. Многие делают большой акцент на ребрендинге партии. Но на самом деле изменение названия и логотипа, это не самое главное в трансформации. Самое главное в трансформации партии, это переориентация работы партии на людей. То есть, более активно должны работать общественные приемные, туда должны приходить не только люди с жалобами, но, конечно, это также должно быть неотъемлемой частью работы, но должны приходить и люди с предложениями, люди со своими идеями и партия должна помогать им в реализации этих идей»,- сказал Максим Споткай в беседе с корреспондентом Казинформа.

По его словам, партия должна более активно выстраивать работу в регионах.

«Сейчас мы больше партию «AMANAT» воспринимаем как центральный аппарат, но на самом деле основные партийцы в регионах - они на местах, они в первичных партийных организациях. И вот усилить работу первичек, это одна из важных задач. Помимо этого, наверное, партия должна какие-то новые проекты инициировать, социальные может быть... В целом, мы должны воспринимать партию как возможность для реализации своих идей, а для молодежи, это должно быть, наверное, социальным лифтом. Кадры должна готовить в том числе и партия. Вот все это и есть процесс трансформации партии», - считает Максим Споткай.