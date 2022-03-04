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    Партия «AMANAT» должна двигаться вперед в гармонии с концепцией Нового Казахстана - сенатор

    4 Марта 2022, 16:35

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Ориентация партии «AMANAT» должна сочетаться с концепцией нового Казахстана. Такое мнение высказал депутат Сената Парламента РК Бейбит Исабаев, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Началась реформа всей работы партии «AMANAT». В связи с возросшим спросом общества на изменения и реформы, в рамках политических реформ ставится задача по изменению партийной работы в корне. В первую очередь надо будет наладить связь первичных организаций партии с местным населением. Выяснить какие вопросы волнуют общество, население? Необходимо активизировать работу между центральным аппаратом и областными подразделениями партии. Представители «AMANAT» должны разъяснить обществу нашу сегодняшнюю государственную идеологию и стать золотым мостом взаимопонимания между обществом и партией», - сказал Бейбит Исабаев в беседе с корреспондентом Казинформа.

    По его мнению, партия «AMANAT» должна двигаться вперед в унисон с ориентиром, обозначающим экономическую платформу Нового Казахстана.

    «К сожалению, за 30-летнюю историю у нас были не только серьезные успехи в экономическом, социальном, политическом развитии, но и серьезные недостатки. Не нужно их прятать. Об этом Глава государства подробно рассказал в своих предыдущих посланиях, обращениях к народу. Из этих недостатков мы должны сделать правильные выводы и найти новые, эффективные, рациональные форматы развития. Главная цель, стоящая перед нашей экономикой - повышение благосостояния, условий жизни, доходов населения. В этом и заключается экономическая платформа нового Казахстана. Считаю, что партия «AMANAT» должна двигаться по этому маршруту», - добавил Бейбит Исабаев.

    Автор:

    Серик Сабеков

    Сенат Новый Казахстан AMANAT
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